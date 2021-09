Manchester City: Mendy wegen Vergewaltigungsvorwurf im Januar vor Gericht

Der französische Nationalspieler Benjamin Mendy muss sich am 24. Januar kommenden Jahres wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen in England vor Gericht verantworten. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

Dem 27-Jährigen, der momentan in Liverpool in Untersuchungshaft sitzt, werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben, eines der vermeintlichen Opfer war minderjährig.

Von seinem Klub Manchester City war Mendy vor rund zwei Wochen suspendiert worden. Ein Gericht im englischen Chester lehnte zudem in der vergangen Woche einen Antrag ab, den Profi gegen Kaution im Vorfeld des Prozesses aus der U-Haft zu entlassen.