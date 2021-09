Manchester United vs. West Ham: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Manchester United und West Ham treffen heute im Carabao Cup aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Manchester United gegen West Ham im Carabao Cup heute live auf DAZN sehen - sichert Euch den Gratismonat!

Manchester United vs. West Ham, Carabao Cup: Datum, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Manchester United vs. West Ham wird am heutigen Mittwoch (22. September) um 20.45 Uhr durch Schiedsrichter Jonathan Moss angepfiffen. In der dritten Runde des Pokalwettbewerbs hat Manchester United Heimrecht und empfängt West Ham im Old Trafford.

© getty Die Fans von Manchester United sind verrückt nach Cristiano Ronaldo.

Carabao Cup: Die 3. Runde im Überblick

Datum Heim (Liga) Anpfiff Gast (Liga) Dienstag, 21. September Queens Park Rangers (Championship) 20.45 Uhr FC Everton (Premier League) Dienstag, 21. September Preston North End (Championship) 20.45 Uhr Cheltenham Town (League One) Dienstag, 21. September FC Fulham (Championship) 20.45 Uhr Leeds United (Premier League) Dienstag, 21. September FC Brentford (Premier League) 20.45 Uhr Oldham Athletic (League Two) Dienstag, 21. September FC Watford (Premier League) 20.45 Uhr Stoke City (Championship) Dienstag, 21. September Wigan Athletic (League One) 20.45 Uhr AFC Sunderland (League One) Dienstag, 21. September Norwich City (Premier League) 20.45 Uhr FC Liverpool (Premier League) Dienstag, 21. September FC Burnley (Premier League) 20.45 Uhr AFC Rochdale (League Two) Dienstag, 21. September Sheffield United (Championship) 20.45 Uhr FC Southampton (Premier League) Dienstag, 21. September Manchester City (Premier League) 20.45 Uhr Wycombe Wanderers (League One) Mittwoch, 22. September Brighton & Hove Albion (Premier League) 20.45 Uhr Swansea City (Championship) Mittwoch, 22. September Manchester United (Premier League) 20.45 Uhr West Ham United (Premier League) Mittwoch, 22. September FC Chelsea (Premier League) 20.45 Uhr Aston Villa (Premier League) Mittwoch, 22. September FC Arsenal (Premier League) 20.45 Uhr AFC Wimbledon (League One) Mittwoch, 22. September FC Millwall (Championship) 20.45 Uhr Leicester City (Premier League) Mittwoch, 22. September Wolverhampton Wanderers (Premier League) 20.45 Uhr Tottenham Hotspur (Premier League)

Manchester United vs. West Ham: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Manchester United vs. West Ham ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge ab 20.45 Uhr mit Kommentator Michael Born und Experte Sebastian Kneißl. Der Streamingdienst zeigt Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen, fast alle Spiele der Champions League sowie weitere Pokalwettbewerbe und Ligen der Männer und Frauen aus Europa und der ganzen Welt.

Eine spannende Neuerung gibt es dort auch für Fans der NFL: Neben der beliebten NFL Redzone ist dort jetzt auch die deutsche Version der Konferenz zu sehen, die NFL ENDZN. Weiter geht es im Angebot mit der NBA, MLB und NHL sowie Boxen, UFC, WWE, Wintersport, Motorsport, Radsport, Extremsport, Rugby, Darts, Tennis, Beachvolleyball, Snooker, Schach, Handball, europäischem Basketball und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet ein monatlich kündbares Abonnement 14,99 Euro, das Jahresabo ist zum Preis von 149,99 Euro für volle zwölf Monate vergleichsweise etwas günstiger.

Premier League: Die Tabelle nach dem 5. Spieltag

Nach dem 5. Spieltag grüßen Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner und der FC Chelsea vom ersten Platz der Premier League.