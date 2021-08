Jürgen Klopp über Bundestrainer-Posten: "2024 muss bei mir keiner anrufen"

Jürgen Klopp steht nach eigener Aussage auch nach der Heim-EM 2024 nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung. "Falls für mich in Liverpool Schluss ist 2024, dann ist erst mal ein Jahr Urlaub", sagte der Teammanager des FC Liverpool bei Bild TV: "Hansi Flicks Vertrag müsste also bis 2025 laufen, damit es für mich überhaupt infrage käme. 2024 muss bei mir keiner anrufen."

Flicks Kontrakt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist bis 2024 datiert. Auch Klopp war als ein Kandidat für die Nachfolge von Joachim Löw gehandelt worden, doch der 54-Jährige winkte aufgrund seines laufenden Vertrags bei den Reds früh ab.

Ob Klopp womöglich sogar noch langer an der Anfield Road bleibt, ließ der frühere Dortmunder und Mainzer Trainer offen. "Das bringt nichts, dazu etwas zu sagen, weil es noch so lange hin ist", sagte er: "Woher soll ich wissen, was in drei Jahren ist? Die meisten wissen nicht mal, wo sie in zwei, drei Wochen sind."