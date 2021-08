Rekord-Deal! Manchester City verpflichtet Jack Grealish von Aston Villa

Premier-League-Champion Manchester City hat Offensivspieler Jack Grealish verpflichtet. Das gaben die Skyblues am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027 und kostet nach Informationen von SPOX und Goal eine Ablöse in Höhe von 117,5 Millionen Euro, was ihn zum teuersten Transfer der Ligageschichte macht. Grealish läuft künftig mit der Trikotnummer '10' auf, die zuvor Sergio Agüero vor seinem Wechsel nach Barcelona trug.

"Ich bin unglaublich glücklich, dass ich mich Manchester City angeschlossen habe", sagte Grealish: "City ist die beste Mannschaft des Landes mit einem Trainer, der als der beste der Welt gilt - es ist ein wahr gewordener Traum, Teil dieses Vereins zu sein."

Grealish war bereits als Sechsjähriger in Villas Nachwuchsakademie gekommen und spielte seither mit Ausnahme einer knapp einjährigen Leihe zu Notts County in der Saison 2013/14 immer für den Klub aus Birmingham. In der vergangenen Saison kam er in 27 Pflichtspieleinsätzen auf sieben Tore und zwölf Assists.

Sein Vertrag bei den Villans war noch bis 2025 datiert.