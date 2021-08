FC Liverpool vs. Chelsea: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Premier League: Der FC Liverpool empfängt am 3. Spieltag der Meisterschaft den amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zwei Spiele, zwei Siege, fünf Tore, null Gegentore - so lautet die Bilanz des FC Liverpool und des FC Chelsea nach Spieltagen in der Premier League. In der Tabelle sind die beiden englischen Topklubs auf Rang zwei. Fans können sich also auf ein Duell auf Augenhöhe freuen.

FC Liverpool vs. Chelsea - Premier League: Anpfiff, Ort, Stadion

Die Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea findet am heutigen Samstag, den 28. August, in Liverpool statt. An der legendären Anfield Road wird das Duell um 18.30 Uhr angepfiffen. Schiedsrichter Anthony Taylor wird das Spiel leiten.

Es ist zudem die zweite Premier-League-Begegnung, in der sich die deutschen Trainer Jürgen Klopp (Liverpool) und Thomas Tuchel (Chelsea) gegenüberstehen. Tuchels Mannschaft entschied die erste in der vergangenen Saison mit 1:0 für sich.

Liverpool gegen Chelsea bedeutet auch Jürgen Klopp gegen Thomas Tuchel.

FC Liverpool vs. Chelsea: Premier League heute live im TV und Livestream

Da für die Saison 2021/22 erneut die Übertragungsrechte für die Premier League bei Sky liegen, müssen am Spiel interessierte Fußballfans auch deswegen den Pay-TV-Sender aufrufen, um Liverpool gegen Chelsea live und in voller Länge zu verfolgen.

Auf dem Sender Sky Sport 1 HD läuft die Partie, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch dabei als Kommentator durch das Spiel. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff. In der Zeit bis dahin werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream seht Ihr das englische Spitzenspiel. Um diesen freischalten zu können, benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement. Wer nicht Kunde bei Sky ist, kann das SkyTicket nutzen.

FC Liverpool vs. Chelsea: Premier League heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel bei Sky zu verfolgen, kann auf andere Art die Partie live verfolgen. SPOX bietet zum Kracher nämlich einen ausführlichen Liveticker an. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff werdet Ihr dabei mit Einträgen zum Spielgeschehen beliefert.

Hier geht's zum Liveticker: FC Liverpool vs. FC Chelsea.

Premier League: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag