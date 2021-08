City-Neuzugang Jack Grealish: "Er ist neben Ronaldo und Messi der Beste der Welt"

Jack Grealish ist für eine neue Rekordsumme zu Manchester City gewechselt. Auf das Zusammenspiel mit Kevin De Bruyne freut er sich ganz besonders.

"Ich habe schon einige Male über ihn gesprochen. Und ich habe immer gesagt, dass er meiner Meinung nach neben Ronaldo und Messi der Beste der Welt ist", sagte Grealish im Interview mit Citys Klubwebseite.

Der 25-jährige Engländer, der für die Premier-League-Rekordsumme von 117,5 Millionen Euro wechselte, führte aus: "Ich glaube, er hat einfach absolut alles. Ich finde, dass er auch nicht genug Wertschätzung dafür bekommt, wie schnell er ist."

Jack Grealish schaute sich Videos von De Bruyne an

Zudem zeigte sich Grealish vor allem von De Bruynes Fähigkeit für den finalen Pass beeindruckt. Nach der Saison 2019/20, in der ihm sechs Assists für Aston Villa gelangen waren, habe er sich mit seinem Trainer zusammengesetzt: "Ich schaute mir Clips von De Bruyne an. Ich sagte, dass es das ist, was ich auch machen möchte. Ich will, dass mein finaler Pass genau so ist. Daran habe ich dann gearbeitet. Und siehe da: Vergangene Spielzeit gelangen mir in 25 oder 26 Einsätzen dann schon zehn Assists, was ein guter Wert ist. Die Grundlage dafür war De Bruynes Spielweise und die Art, wie er immer wieder diesen perfekten letzten Pass findet."

Auf das Zusammenspiel mit dem Belgier freue er sich daher ganz besonders, führte Grealish aus. "Ich habe noch nie mit ihm zusammengespielt, nur einige Male gegen ihn. Dabei habe ich auch sein Trikot ergattert."

Grealish avancierte mit seinem Wechsel von Villa zu Manchester City zum teuersten Einkauf der Premier-League-Geschichte und löste Paul Pogba ab, für den Manchester United im Sommer 2016 rund 105 Millionen Euro bezahlt hatte. Grealish wird bei City die Rückennummer 10 tragen und hat einen Sechsjahresvertrag bis 2027 unterschrieben.