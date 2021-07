FC Arsenal mit Brighton einig: Ben White kommt für knapp 60 Millionen Euro

Der FC Arsenal steht vor einer Verpflichtung von Brighton-Verteidiger Ben White (23). Nach Informationen von SPOX und Goal hat der Premier-League-Rivale eine Offerte der Gunners über 50 Millionen Pfund (rund 58 Millionen Euro) für einen Transfer in diesem Sommer akzeptiert.

Arsenal war zuvor mit zwei Angeboten für White gescheitert, am Freitag gelang dann der Durchbruch in den Verhandlungen. Wenn der Innenverteidiger aus seinem verlängerten EM-Urlaub zurückkehrt, soll der Deal endgültig über die Bühne gebracht werden.

FC Arsenal: Ben White soll neuer Abwehrchef werden

Der englische Nationalspieler, der bei der EM zwar zum Aufgebot Gareth Southgates zählte, aber nicht zum Einsatz kam, soll bei Arsenal nach der verkorksten Vorsaison neuer Abwehrchef werden. Mit David Luiz (Ziel unklar) und William Saliba (Olympique Marseille) gab der Klub von Trainer Mikel Arteta bereits zwei zentrale Defensivkräfte ab.

Arsenal hatte sich auch im Real Madrids langjährigen Kapitän Sergio Ramos bemüht. Dieser entschied sich aber für einen Transfer zu PSG.

Arsenal-Legende David Seaman schwärmte im Gespräch mit Goal und SPOX bereits von White: "Er hat alles, was man braucht und hat es selbst in der Hand, wenn er sein Bestes gibt. Er hat den Körperbau, er hat das Temperament. Das Spiel in Leeds war sehr pressingintensiv, also hat er auch eine gute Fitness."

White kehrte vergangenen Sommer nach einer einjährigen Leihe bei Leeds United wieder nach Brighton zurück und absolvierte in der abgelaufenen Saison 36 Premier-League-Spiele für das Team von Trainer Graham Potter. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2024.