FC Chelsea: Vertrag von Thomas Tuchel bis 2024 verlängert

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat die Vertragsverlängerung mit Thomas Tuchel bestätigt. Der Kontrakt des Trainers läuft nun bis Sommer 2024 und damit zwei Jahre länger als bislang vereinbart.

In der offiziellen Bestätigung des Premier-League-Klubs wird betont, dass diese Verlängerung bereits bei Vertragsunterschrift im Januar vereinbart worden war.

Tuchel sagte zur feststehenden Verlängerung: "Ich kann mir keinen besseren Anlass für eine Vertragsverlängerung vorstellen. Ich bin dankbar für die Erfahrung und sehr glücklich, weiter ein Teil der Chelsea-Familie zu bleiben."

Ferner kündigte Tuchel an: "Wir haben noch viel vor und freuen uns auf die nächsten Schritte mit unseren Zielen und großen Erwartungen."

Tuchel hatte Chelsea im Januar als Nachfolger von Vereinslegende Frank Lampard übernommen und in 30 Spielen (19 Siege, 5 Niederlagen) Platz 4 in der Premier League sowie das Finale des FA Cups erreicht. Darüber hinaus gewann er mit Chelsea am vergangenen Samstag die Champions League im Finale gegen Manchester City (1:0).

Chelsea-Direktor Marina Granovskaia sagte in einem Statement: "Als Thomas im Januar zu uns kam, war noch vieles offen national und international. Er fügte sich hier nahtlos ein und wurde direkt ein integraler Teil der Chelsea-Familie. Dass wir in die Top-4 der Premier League zurückgekehrt sind, war entscheidend für uns. Und wir könnten nicht glücklicher sein über unseren Erfolg in der Champions League, der eine bemerkenswerte Saison für Chelsea gekrönt hat."