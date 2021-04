Tuchel will mit Chelsea Titel gewinnen: "Warum erst in zwei, drei oder fünf Jahren?"

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel will mit dem FC Chelsea schon bald Titel gewinnen. "Das ist es, was ich von mir selbst verlange. Warum sollten wir jetzt sagen, dass wir erst in zwei, drei oder fünf Jahren Titel gewinnen wollen? Jetzt ist die Zeit dafür", sagte Tuchel vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Porto.

Dank eines 2:0-Hinspielsieges hat Chelsea beste Chancen, am Dienstagabend in Sevilla das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen. Im FA Cup kämpft das Tuchel-Team am Samstag gegen Manchester City um den Einzug ins Finale. "Wenn man viele Spiele in Folge gewinnt, kann man natürlich auch Titel holen. Chelsea ist ein Klub, der die Kultur, die Geschichte, die Qualität und die Struktur dafür hat", sagte Tuchel.

In bislang 17 Spielen unter dem ehemaligen Bundesliga-Coach verloren die Blues erst einmal und erreichten in beiden Pokalwettbewerben die nächste Runde. In der Premier League hat Chelsea derzeit einen Punkt Rückstand auf Platz vier.