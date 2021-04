FC Liverpool und Klopp verpassen Champions-League-Platz nach Fanprotesten

Der FC Liverpool hat begleitet von massiven Protesten gegen die Super-League-Pläne den Sprung auf Platz vier in der englischen Premier League verpasst. Die Elf von Teammanager Jürgen Klopp kam bei Aufsteiger Leeds United trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0).

Diego Llorente (87.) egalisierte Liverpools Führung durch Sadio Mane (31.). Damit müssen die Reds weiter um die Qualifikation für die Königsklasse zittern - an der sie kommende Saison aber möglicherweise weder teilnehmen wollen noch dürfen.

Vor, in und sogar über dem Stadion in Leeds gab es am Montag Proteste gegen die geplante Superliga, deren Gründungsmitglied Liverpool ist. Bei der Ankunft des Teambusses zeigten Fans am Zaun ein Spruchband mit der Aufschrift "Liebe für das Spiel der Arbeiterklasse, ruiniert von Gier und Korruption. RIP LFC. Danke für die Erinnerungen", über der Arena flog ein Flugzeug mit einem Banner, auf dem "Sagt Nein zur Super League" zu lesen war.

Auch Gegner Leeds leistete sich eine Spitze: Alle Spieler trugen beim Aufwärmen Shirts mit den Slogans "Fußball ist für die Fans" und "Champions League - verdient es euch". Laut Klopp lagen die Shirts auch in der Kabine der Reds. "Ich finde das nicht richtig. Ich denke, das haben wir nicht verdient", sagte Klopp bei Sky Sports. Zudem twitterte Leeds nach der Partie: "Leeds holt gegen das Super-League-Team Merseyside Reds ein 1:1."

Der frühere Bundesliga-Coach zeigte derweil Verständnis für die Proteste der Fans gegen die Super League. "Die Menschen sind nicht glücklich darüber, und das kann ich verstehen", sagte der 53-Jährige: "Das Wichtigste im Fußball sind die Fans und das Team. Wir müssen sicherstellen, dass nichts dazwischen kommt."

Pressestimmen zur Super League: "Jemandes Idee, der Fußball bis auf die Knochen hasst" © Kiosko 1/20 Die von zwölf Top-Klubs angestrebte Gründung einer Super League stößt in der internationalen Presselandschaft auf Ablehnung, gerade die englischen Gazzetten sparen nicht mit Kritik. Die Pressestimmen. © getty 2/20 ENGLAND - DAILY MAIL: "Die Großen Sechs des englischen Fußballs haben sich einer neuen europäischen Super League angeschlossen, in einer Erdbebenbewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat. Die Entscheidung droht, den englischen Fußball zu spalten." © getty 3/20 GUARDIAN: "Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fußball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fußball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zur Weltmeisterschaft." © getty 4/20 BBC: "Sechs Premier-League-Klubs erschüttern den europäischen Fußball, in dem sie sich mit Milan, Atletico, Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid zu einer neuen Europäischen Super Liga zusammenfinden." © getty 5/20 SUN: "FUSSBALL-FARCE: Die Fans sind wütend, weil sich die 'Big Six' der abtrünnigen europäischen Super League anschließen. Die Chefs der Premier League sind wütend auf die Klubs aus Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal und Tottenham." © Kiosko 6/20 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Die Super League, die er (Juve-Boss Andrea Agnelli) fördert, würde eher den Interessen seines Klubs nützen, als den allgemeinen Interessen der Serie A." © getty 7/20 "Ein Parallelturnier zwischen einigen Vertretern des europäischen Klub-Adels würde Geld nur in die Kassen der beteiligten Vereine spülen. Die Super League steht im Widerspruch zum Versuch, die italienische Meisterschaft wieder aufzuwerten." © getty 8/20 CORRIERE DELLA SERA: "Der Fußball der Reichen: Wegen des Plans der Super League ist Andrea Agnelli zu einer der unpopulärsten Persönlichkeiten des europäischen Fußballs avanciert. Juve stellt den europäischen Fußball und seine Traditionen auf den Kopf." © getty 9/20 TUTTOSPORT: "Erdbeben im europäischen Fußball. Die Ankündigung der Super League ist ein Schock. Der Fußball wird nicht mehr derselbe sein. Es wird auch Folgen für die Fußballer geben, die sich an der Super League beteiligen." © getty 10/20 CORRIERE DELLO SPORT: "Super League. Mit roten Bilanzen und leeren Kassen haben Schwergewichte wie Juve, Inter, AC Mailand, Barcelona und Real jetzt einen Weg gefunden, um die Gewinne zu steigern und die Kassen zu füllen. © getty 11/20 SPANIEN - MARCA: "Die Schaffung der neuen Liga kommt in einer Zeit, in der die weltweite Pandemie die Instabilität des aktuellen ökonomischen Modells des europäischen Fußballs beschleunigt hat. " © getty 12/20 "Jahrelang hatten die Gründerklubs zum Ziel gehabt, die Qualität und Intensität der bestehenden europäischen Wettbewerbe zu verbessern und vor allem, ein Turnier zu schaffen, bei dem die besten Klubs und Spieler häufiger aufeinandertreffen könnten." © getty 13/20 AS: "Eine Bombe im europäischen Fußball: Die Super League ist offiziell geboren! Diese Initiative wird den europäischen Fußball durcheinanderwirbeln, in diesem Kontext findet das Treffen des Exekutivkomitee der UEFA am Montag statt." © Kiosko 14/20 FRANKREICH - L'EQUIPE: "PSG steht im Krieg der Reichen vor einem Dilemma. Der Klub gehört nicht zu den zwölf Gründungsklubs des Projekts, dessen möglicher Start nicht ohne Konsequenzen für ihn wäre." © getty 15/20 LE MONDE: "Die Wölfe sind aus dem Wald gekommen. Mehr Geld, aber weniger sportlicher Verdienst. Fußballer könnten sie schon bei der Europameisterschaft betroffen sein, wenn sie im 'falschen' Verein spielen." © getty 16/20 LIBERATION: "Der seit Jahren angekündigte Urknall steht bevor. Die Champions League wird ihre Zugpferde und damit besten Spieler verlieren." © getty 17/20 ÖSTERREICH - KRONEN-ZEITUNG: "Die Schwergewichte des europäischen Fußballs machen ernst. Zwölf Top-Klubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Super League gründen." © getty 18/20 SCHWEIZ - BLICK: "Ein Erdbeben im europäischen Klub-Fußball! Zwölf Topklubs wollen so schnell wie möglich in einer eigenen europäischen Super League aufspielen." © getty 19/20 USA - NEW YORK TIMES: "Es ist wirklich keine Überraschung, dass die Rebellen glauben, ihr Plan könnte funktionieren und es keine rote Linie gibt. Dass, was auch immer sie tun, wir weiter alle zuschauen und der Ball weiter rollen wird." © getty 20/20 "Es ist keine Überraschung, dass sie denken, sie können tun was immer sie wollen. Das haben sie schließlich seit Jahren, und niemand hat sie bislang aufgehalten."

Super League? Klopps Meinung "hat sich nicht geändert"

Er selbst habe erst am Sonntag von den Plänen erfahren. "Ich habe gestern zum ersten Mal davon gehört. Wir haben ein paar Informationen, nicht viele, das meiste aus den Zeitungen", sagte er.

Bereits 2019 hatte sich Klopp gegen eine mögliche Eliteliga europäischer Spitzenklubs ausgesprochen. "Ich hoffe, diese Super League wird es nie geben", betonte der Coach damals in einem Interview mit dem kicker. Dieser Ansicht sei er weiterhin. "Meine Meinung hat sich nicht geändert", sagte Klopp am Montagabend. Auch Klopps Routinier James Milner äußerte sich eindeutig: "Ich kann nur meine eigene Meinung sagen: Ich mag es nicht und hoffe, dass es nicht passiert, aus den gleichen Gründen wie jeder andere auch."

Leeds-Coach Marcelo Bielsa sagte: "Auch wenn es Eigentümer gibt, die wahren Eigentümer des Fußballs sind diejenigen, die das Wappen lieben und ohne sie wird der Fußball verschwinden." Auch Torjäger Patrick Bamford hat eine klare Meinung: "Es ist erstaunlich, wie viel Aufruhr in das Spiel kommt, wenn jemandes Geldbeutel verletzt wird. Es ist eine Schande, dass es mit Rassismus nicht so ist."

