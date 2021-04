Super League: Alle Reaktionen und Stimmen auf die Gründung

12 Klubs haben eine Super League gegründet. Hier gibt es Stimmen und Reaktionen dazu (zusammengestellt von SPOX und SID, wird ständig aktualisiert).

FIFA: "Unserer Ansicht nach und in Übereinstimmung mit unseren Statuten sollte jeder Fußballwettbewerb, ob national, regional oder global, immer die Grundprinzipien der Solidarität, Inklusivität, Integrität und gerechten finanziellen Umverteilung widerspiegeln. Darüber hinaus sollten die Leitungsgremien des Fußballs alle rechtmäßigen, sportlichen und diplomatischen Mittel einsetzen, um sicherzustellen, dass dies auch weiterhin der Fall ist. Vor diesem Hintergrund kann die FIFA nur ihre Missbilligung einer 'geschlossenen europäischen Ausreißerliga' außerhalb der internationalen Fußballstrukturen und unter Missachtung der oben genannten Grundsätze zum Ausdruck bringen."

UEFA (in Abstimmung mit dem englischen Verband und der Premier League, dem spanischen Verband und der Primera Division, dem italienischen Verband und der Serie A): "Dieses zynische Projekt basiert auf dem Eigeninteresse einiger Klubs in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht. Wir werden alle Maßnahmen prüfen, die uns auf allen Ebenen zur Verfügung stehen, sowohl in der Justiz als auch im Sport, um dies zu verhindern. Wie bereits von der FIFA und den sechs Konföderationen angekündigt, ist es den betroffenen Vereinen untersagt, an anderen Wettbewerben auf nationaler, europäischer oder weltweiter Ebene teilzunehmen, und ihren Spielern könnte die Möglichkeit verweigert werden, ihre Nationalmannschaften zu vertreten. Wir danken den Klubs in anderen Ländern, insbesondere den französischen und deutschen Klubs, die sich geweigert haben, sich dem anzuschließen. Wir fordern alle Fußballliebhaber, Anhänger und Politiker auf, gemeinsam mit uns gegen ein solches Projekt zu kämpfen. Dieses anhaltende Eigeninteresse einiger weniger hat zu lange gedauert. Genug ist genug."

Christian Seifert (Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga): "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Topklubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben. Es wäre insbesondere unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf diese Weise irreparabel zu beschädigen. Ich unterstütze daher die gemeinsame Erklärung der UEFA mit den Ligen und Nationalverbänden aus England, Italien und Spanien."

Martin Lipton (Chefreporter der Sun): "Herrliche Ironie. Am Tag der Super-League-Verkündung spielt Arsenal unentschieden gegen Fulham, Real Madrid spielt unentschieden gegen Getafe und Juventus verliert gegen Atalanta."

Max-Jacob Ost (Freier Sportjournalist, Gründer des Fußball-Podcasts "Rasenfunkt")

Rapid Wien und Spartak Moskau bieten Fans der zwölf Top-Klubs eine neue "Fußball-Heimat" an, sollten sich diese durch den Vorstoß ihres eigenen Klubs weiter vom Fußball entfremdet fühlen. "Liebesgrüße aus Wien!"

Chaled Nahar (Sportjournalistjournalist für Sportschau, Deutschlandfunk und den WDR): Definiere Fußball - "Von den Armen erschaffen, von den Reichen gestohlen"

Sebastian Weßling (BVB-Reporter bei den Funkemedien WAZ, NRZ, WP) kritisiert einen der Hauptsprecher der zwölf Super-League-Klubs, Real Madrids Präsident Florentino Perez.

Gary Neville (Manchester-United-Legende und TV-Experte bei Sky) in einer Wutrede: "Ich bin angewidert. Besonders von United und Liverpool. Liverpool der Klub der Armen, der Klub des Volkes. United, Klub der Arbeiter. Das ist eine Schande!"

Jonathan Liew (Sportredakteur beim Guardian) ironisch: "Dass Arsenal in der Super League dabei ist, ist absolut fantastisch."

Dejan Lovren (Profi bei Zenit St. Petersburg): "Der Fußball wird in naher Zukunft am Rande des Kollaps stehen. Niemand denkt an das größere Bild, sondern nur an die Finanzen. Ich glaube immer noch, wir können diese unbefriedigende Situation lösen."

DFB: "Der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) positioniert sich klar gegen das Konzept einer europäischen Super League. Im Fußball muss es immer um die sportliche Leistung gehen. Sie bestimmt über Auf- und Abstieg sowie die Qualifikation für die jeweiligen Wettbewerbe. Die wirtschaftlichen Interessen einiger weniger Klubs dürfen nicht das praktizierte solidarische Miteinander des Fußballs aufkündigen. Jeder Verein wird sich entscheiden müssen, ob er Teil des solidarisch organisierten Gesamtfußballs bleiben oder ausschließlich egoistische Eigeninteressen außerhalb der UEFA und der nationalen Fußballverbände verfolgen möchte. Der DFB steht daher klar hinter der ausdrücklichen gemeinsamen Erklärung der UEFA mit den Ligen und Nationalverbänden aus England, Italien und Spanien."

Hans-Joachim Watzke (Vorstandsvorsitzender Borussia Dortmund): "Die Mitglieder des Boards der European Club Association (ECA) haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat. Dieser Beschluss besagt, dass die Klubs die geplante Reform der UEFA Champions League umsetzen wollen. Es war die klare Meinung der Mitglieder des ECA-Boards, dass man die Pläne zur Gründung einer Super League ablehnt. Beide deutsche Klubs, die im ECA-Board vertreten sind, der FC Bayern München und Borussia Dortmund, haben in allen Gesprächen zu 100 Prozent deckungsgleiche Auffassungen vertreten."

Margaritis Schinas (Vizepräsident der EU-Kommission): "Wir müssen ein werteorientiertes europäisches Sportmodell verteidigen, das auf Vielfalt und Inklusivität basiert."

Boris Johnson (britischer Premierminister): "Pläne für eine europäische Super League wären für den Fußball sehr schädlich, und wir unterstützen die Fußballverbände dabei, Maßnahmen zu ergreifen. Sie würden das Herzstück des nationalen Spiels treffen und die Fans im ganzen Land betreffen."

Rainer Koch (DFB-Vizepräsident und Exko-Mitglied der UEFA): "Eine europäische Super League einiger weniger Vereine, denen es ausschließlich um die eigenen wirtschaftlichen Interessen geht, wäre ausgerechnet in einer Zeit, in der die Gesellschaft mehr denn je Solidarität braucht, zerstörerisch gegenüber allen anderen Vereinen, Ligen und Verbänden. Fußball basiert auf offenen sportlichen Wettbewerben. Wer das nicht anerkennt, wird mit seinen Fans, Spielern und Teams aus allen Stockwerken des Weltfußballhauses ausziehen müssen. Genug ist genug. Ich unterstütze zu hundert Prozent die Position der UEFA. Viel zu lange ist dem Treiben einiger weniger europäischer Großklubs zugesehen worden. Und ich bin sehr froh, wenn es so bleibt, dass kein deutscher Verein sich daran beteiligt."

Gary Neville (früherer englischer Nationalspieler): "Das ist ein krimineller Akt gegen die Fans. Das ist eine Schande. Das ist reine Geldgier. Das sind Hochstapler. Wie kann man überhaupt denken, dass jemand in der Super League zum Zuschauen kommt? Wenn diese Vereine die anderen 14 Klubs in der Premier League zurücklassen? Absolut peinlich, da kommt keiner. Lasst sie gehen, aber dann müssen sie hart betraft werden. Hohe Geldstrafen, Punktabzug, nehmt ihnen die Titel."

Ole Gunnar Solskjaer (Trainer Manchester United): "Ich habe heute Morgen die Nachrichten und Spekulationen gesehen. Ich kann nicht wirklich viel sagen, weil mein Fokus auf diesem Spiel (3:1-Sieg über Burnley, Anm. d. Red.) lag. Ich habe mich nicht damit befasst, ich habe mich nur auf dieses Spiel konzentriert, also muss ich mich hinsetzen und sehen, was es ist."

Mikel Arteta (Trainer FC Arsenal): "Ich weiß nichts darüber. Sobald ich jedes Detail kenne und alle Informationen habe, kann ich die Situation beurteilen und Ihnen meine Meinung sagen."

Arsene Wenger (Trainerlegende und Direktor Entwicklung bei der FIFA): "Ich würde sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Der Fußball muss vereinigt bleiben. Das ist das Wichtigste und basiert auf sportlichen Vorzügen und insgesamt auf dem Respekt vor der Geschichte des europäischen Fußballs. Ich persönlich glaube, dass diese Idee nicht weit gehen wird."

