Premier League: FC Liverpool verliert sechstes Heimspiel in Folge

Mit der sechsten Heimpleite in Folge ist Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool noch tiefer in die Krise geschlittert. Derweil bekommt es Manchester City im Derby mit Manchester United zu tun (JETZT im LIVETICKER).

Drei Tage vor Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig unterlagen die Reds an der Anfield Road auch dem Abstiegskandidaten FC Fulham mit 0:1 (0:1) und verloren im Rennen um die Europacupplätze weiter an Boden.

Nach einem Ballverlust von Mohamed Salah am eigenen Strafraum brachte Mario Lemina den Außenseiter kurz vor der Halbzeitpause nicht unverdient in Führung (45.). Trotz eines Sturmlaufs in der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr.

In der Champions League muss Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr) in Budapest gegen den Bundesliga-Tabellenzweiten einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Von einem Platz für die Königsklasse in der nächsten Saison trennen Klopp und Co. in der Premier League derzeit vier Punkte.

Bereits am Samstag hatte der FC Arsenal nach dem Erfolg gegen Leicester City einen Dämpfer in der Premier League hinnehmen müssen. Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorwart Bernd Leno kam beim FC Burnley nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Arsenal liegt nach 27 Spielen mit 38 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Gunners in Führung (6.), die die Partie zunächst im Griff hatten. Granit Xhaka schoss dann allerdings Burnleys Chris Wood an, der den Ball zum Ausgleich vorbei an Leno ins Tor lenkte (39.).

Ranking: Top-Teams mit den meisten Heimspielniederlagen in Folge in Europas Top-5-Ligen © getty 1/21 Die Krise des FC Liverpool hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Mit der 0:1-Niederlage gegen den FC Fulham verlor das Team von Trainer Jürgen Klopp das sechste Heimspiel in Folge. War ein Topteam im eigenen Stadion je schlechter? Das Ranking. © getty 2/21 Platz 19 - RB Leipzig: 2 Heimniederlagen in Folge (2018) © getty 3/21 Platz 19 - Manchester United: 2 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 4/21 Platz 14 - FC Bayern: 3 Heimniederlagen in Folge (1966) © getty 5/21 Platz 14 - FC Barcelona: 3 Heimniederlagen in Folge (1987) © getty 6/21 Platz 14 - Atletico Madrid: 3 Heimniederlagen in Folge (1988) © getty 7/21 Platz 14 - FC Chelsea: 3 Heimniederlagen in Folge (1993) © getty 8/21 Platz 14 - Paris Saint-Germain: 3 Heimniederlagen in Folge (2007) © getty 9/21 Platz 6 - Inter Mailand: 4 Heimniederlagen in Folge (1946) © getty 10/21 Platz 6 - Borussia Dortmund: 4 Heimniederlagen in Folge (2000) © getty 11/21 Platz 6 - Bayer Leverkusen: 4 Heimniederlagen in Folge (2004) © getty 12/21 Platz 6 - Real Madrid: 4 Heimniederlagen in Folge (2004) © getty 13/21 Platz 6 - AS Rom: 4 Heimniederlagen in Folge (2005) © getty 14/21 Platz 6 - Manchester City: 4 Heimniederlagen in Folge (2007) © getty 15/21 Platz 6 - SSC Neapel: 4 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 16/21 Platz 6 - FC Arsenal: 4 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 17/21 Platz 3 - Olympique Lyon: 5 Heimniederlagen in Folge (1959) © getty 18/21 Platz 3 - Tottenham Hotspur: 5 Heimniederlagen in Folge (1994) © getty 19/21 Platz 1 - FC Liverpool: 6 Heimniederlagen in Folge (2021) © getty 20/21 Platz 1 - Juventus Turin: 6 Heimniederlagen in Folge (1962) © getty 21/21 Platz 1 - FC Sevilla: 6 Heimniederlagen in Folge (2001)

Premier League: Leicester springt auf Platz zwei

Erst in der vergangenen Woche hatte Arsenal durch einen 3:2 (1:1)-Sieg gegen Benfica Lissabon den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale perfekt gemacht.

Weiter oben schaffte Leicester City den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Der Meister von 2016 siegte 2:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion dank des späten Tores von Daniel Amartey (87.). Zuvor hatte Foxes-Stürmer Kelechi Iheanacho (62.) den Rückstand durch den früheren Liverpooler Adam Lallana (10.) ausgeglichen.

