Manchester United blamiert sich gegen Schlusslicht Sheffield: Erste Liga-Pleite seit November

Manchester United hat am Mittwochabend den Sprung zurück an die Tabellenspitze krachend verpasst. Die Red Devils verloren ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Sheffield United mit 1:2 (0:1) und kassierten somit die erste Niederlage in der Premier League seit dem 1. November (0:1 gegen Arsenal).

Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer verlor damit die Tabellenführung an Manchester City. Der Stadtrivale hatte bereits am Dienstag West Bromwich angeführt von einem starken Ilkay Gündogan mit 5:0 abgerfertigt und war somit an die Spitze gesprungen.

ManUnited kam am Mittwoch über die gesamte Spieldauer im heimischen Old Trafford offensiv kaum in die Spur und Schlusslicht Sheffield kämpfte aufopferungsvoll. Einen Eckball, bei dem Manchester-Keeper David de Gea nicht gut aussah, köpfte Kean Bryan zur Pausenführung ins Netz.

United kam auch in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht in die Gänge, durch Harry Maguire nach einem Standard aber ebenfalls per Kopf zum Ausgleich. Kurz darauf präsentierte sich die Abwehr der Hausherren aber nicht wie die Defensive eines Meisterschaftsanwärters, sondern wie die eines Abstiegskandidaten.

Maguire und Co. brachten den Ball in drei Anläufen nicht aus dem eigenen Drittel, der eingewechselte Oliver Burke zog ab und traf zum ersten Sheffield-Sieg im Old Trafford seit 1973.

Ein gutes hatte der Abend aus Sicht von United aber dennoch: Verfolger Leicester City verpasste es, den Patzer auszunutzen und konnte mit einem 1:1 am Abend bei Everton nicht an den Red Devils vorbeiziehen. Vor den beiden Spielen am späten Abend beging Thomas Tuchel beim FC Chelsea sein Debüt und zeigte sich trotz des 0:0 gegen Wolverhampton zufrieden.

Premier League - Tabelle: ManUnited rutscht auf Platz zwei ab