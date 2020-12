"Er wird zu 90 Prozent kommen": Wechselt Mesut Özil im Winter vom FC Arsenal zu Fenerbahce?

Steht Mesut Özil (32) vor einem Abschied vom FC Arsenal im anstehenden Winter-Transferfenster? Laut einem Vorstandsmitglied von Fenerbahce Istanbul stehen die Chancen auf eine Verpflichtung des Mittelfeldregisseurs extrem gut.

Gegenüber Sports Digitale äußerte sich Murat Zorlu sehr zuversichtlich: "Zu 90 Prozent wird er sich uns in einem Monat anschließen", sagte der Fener-Vorstand über einen Özil-Wechsel. "Eine Quelle, die sehr gut mit dem Klub vernetzt ist, hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass Mesut Fenerbahce-Spieler wird."

Özil ist bei den Gunners in dieser Saison außen vor, Manager Mikel Arteta hatte ihn nicht einmal für den Premier-League-Kader gemeldet. Dennoch hatte er einen Wechsel im Sommer abgelehnt und betont, sich bei Arsenal durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, Arsenal würde ihn aufgrund seines exorbitanten Gehalts von rund 20 Millionen Euro im Jahr liebend gern schon vorzeitig abgeben.

Im November hatte Arteta eine Rückkehr Özils in den Kader in der Rückrunde zumindest nicht ausgeschlossen: Jeder Spieler habe bei ihm die Möglichkeit, es in den Kader zu schaffen.

Sportlich stecken die Gunners ohne Özil derzeit tief in der Krise: Mit nur vier Siegen aus elf Saisonspielen belegt das Team in der Premier League gerade mal Platz 15.