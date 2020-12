Tottenham Hotspur - Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League kommt es heute zu einem besonderen Duell. Das Nord-London-Derby zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal steht an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Das Londoner Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal geht am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr über die Bühne.

Gespielt wird in der englischen Hauptstadt im Tottenham Hotspur Stadium. Schiedsrichter Martin Atkinson leitet das Spiel.

Tottenham Hotspur - Arsenal heute live im TV und Livestream

Die Spiele der Premier League überträgt in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky. Daher ist auch das heutige Nord-London-Derby sowohl im TV als auch im Livestream bei Sky zu sehen. Der Sender Sky Sport 1 HD zeigt ab 17.15 Uhr die Übertragung, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Spielgeschehen.

Auf den Livestream für Tottenham - Arsenal kann mittels SkyGo-Abonnement oder SkyTicket zugegriffen werden. SkyGo ist für Sky-Kunden kostenlos.

© imago images / Eibner Europa

Tottenham Hotspur - Arsenal im Liveticker

Zusätzlich wird das Duell auch in Form eines Livetickers bei SPOX angeboten. Fußballfans der beiden Klubs können somit ebenso die Begegnung verfolgen, falls sie kein Sky-Abo besitzen.

Hier geht's zum SPOX-Liveticker: Tottenham Hotspur vs. FC Arsenal.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Die vergangenen Nord-London-Derbys

In den vergangenen Begegnungen zwischen Tottenham und Arsenal gewannen die Spurs zweimal. Die letzte Begegnung ging mit 2:1 an Tottenham. Die Gunners holten hingegen den bisher letzten Sieg gegen den Stadtrivalen im Dezember 2018. Zwei der Londoner Partien endeten unentschieden.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 12.07.2020 Tottenham Hotspur 2:1 FC Arsenal Premier League 01.09.2019 FC Arsenal 2:2 Tottenham Hotspur Premier League 02.03.2019 Tottenham Hotspur 1:1 FC Arsenal Premier League 19.12.2018 FC Arsenal 0:2 Tottenham Hotspur League Cup 02.12.2018 FC Arsenal 4:2 Tottenham Hotspur Premier League

Premier League: Der aktuelle Tabellenstand