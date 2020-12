Während zahlreiche europäische Ligen in die Winterpause gehen, können sich am Boxing Day Fans der Premier League auf einen Kracher freuen. Leicester City empfängt heute Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Boxing Day - Leicester City gegen Manchester United: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Der Tabellenzweite der Premier League Leicester City empfängt am heutigen Samstag (26. Dezember) den Tabellendritten Manchester United. Schiedsrichter Michael Dean pfeift die Partie am Boxing Day um 13.30 Uhr an. Gespielt wird im King Power Stadium in Leicester.

Boxing Day: Leicester City - Manchester United heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt der Pay-TV-Sender Sky. Wer also Leicester City gegen Manchester United live und in voller Länge sehen möchte, braucht einen Zugang zu Sky. Um 13 Uhr starten die Vorberichte zur Partie auf dem Sender Sky Sport 1 HD. Toni Tomic kommentiert dabei das Spitzenspiel des 15. Spieltags.

Sky bietet das Duell sowohl im TV als auch im Livestream an. Um das Spiel per Livestream sehen zu können, habt Ihr zwei kostenpflichtige Optionen zur Auswahl, die Sky anbietet. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

© imago images / Colorsport

Boxing Day: Leicester City - Manchester United im Liveticker

Leicester City gegen Manchester United könnt Ihr auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine entscheidende Aktion.

Hier geht's zum Liveticker: Leicester City vs. Manchester United.

Boxing Day: Diese Begegnungen stehen heute in der Premier League an

Nach Leicester-United nimmt am Boxing Day der Premier-League-Tag erst richtig Fahrt auf. Die Fans dürfen sich unter anderem auf das Londoner-Stadtderby zwischen Arsenal und Chelsea freuen. Um 21 Uhr ist auch Vizemeister Manchester City im Einsatz. Peps Team trifft auf Newcastle United.

Anpfiff Heim Auswärts 13.30 Uhr Leicester City Manchester United 16 Uhr Aston Villa Crystal Palace 16 Uhr Fulham Southampton 18.30 Uhr Arsenal Chelsea 21 Uhr Manchester City Newcastle United 21 Uhr Sheffield United Everton

Premier League: Die teuersten Kader der Saison 2020/21 © getty 1/21 Welche Premier-League-Klubs haben für ihren Kader die höchste Ablösesumme gezahlt? Beruhend auf den Daten von Statista und CIES präsentieren wir das Ranking der höchsten englischen Spielklasse. Spoiler: Platz 1 knackte die Milliarden-Grenze! © imago images / PA Images 2/21 Platz 20: WEST BROMWICH ALBION - 102 Millionen Euro © getty / 3/21 Platz 19: BURNLEY FC - 110 Millionen Euro © imago images / Sportimage 4/21 Platz 18: SHEFFIELD UNITED - 133 Millionen Euro © imago images / PA Images 5/21 Platz 17: LEEDS UNITED - 163 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 16: BRIGHTON & HOVE ALBION - 185 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 15: FULHAM FC - 190 Millionen Euro © imago images / action plus 8/21 Platz 14: CRYSTAL PALACE - 213 Millionen Euro © GEPA 9/21 Platz 13: SOUTHAMPTON FC - 223 Millionen Euro © imago images / PA Images 10/21 Platz 12: WEST HAM UNITED - 250 Millionen Euro © imago images / PA Images 11/21 Platz 11: NEWCASTLE UNITED - 263 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10: ASTON VILLA - 275 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9: WOLVERHAMPTON WANDERERS - 293 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8: LEICESTER CITY - 370 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7: TOTTENHAM HOTSPUR - 479 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6: FC EVERTON - 504 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5: FC ARSENAL - 590 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4: FC LIVERPOOL - 666 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3: FC CHELSEA - 763 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2: MANCHESTER UNITED - 884 Millionen Euro © getty 21/21 Platz 1: MANCHESTER CITY - 1,036 Millliarden Euro

Premier League: Die Tabelle vor dem Boxing Day

Manchester United kann mit einem Sieg über Leicester City an die Foxes vorbeiziehen und auf Platz zwei der Tabelle klettern. Die formstarken Red Devils sind seit sieben Ligaspielen ungeschlagen.