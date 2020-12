Seit sieben Premier-League-Spielen wartet der FC Arsenal mittlerweile auf einen Sieg. Gelingt heute ausgerechnet gegen Stadtrivale Chelsea die Kehrtwende? Auch die Blues schwächelten zuletzt. Erfahre hier, wo Du das Spiel im Fernsehen und Livestream verfolgen kannst.

Zuletzt konnte das Team von Frank Lampard zwar gegen West Ham wieder gewinnen. Davor zuvor setzte es in der Liga zwei Niederlagen gegen Everton und Wolverhampton.

Wann und wo spielt der FC Arsenal gegen den FC Chelsea?

Die Partie findet am heutigen Samstag, 26. Dezember, statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Londoner Emirates Stadium. Aufgrund der komplizierten Corona-Lage in London wird es dort keine Zuschauer geben. Die Premier League spielt traditionellerweise am zweiten Weihnachtsfeiertrag, dem sogenannten Boxing Day.

FC Arsenal - FC Chelsea: Premier League heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Premier League in Deutschland exklusiv, so auch diese Partie. Ab 18 Uhr beginnt die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD) sowie im Livestream bei Sky Go. Falls Du kein Sky-Kunde bist, kannst Du das Spiel auch über das Sky Ticket buchen.

Florian Schmidt-Sommerfeld wird das London-Derby kommentieren.

FC Arsenal: Arteta unter Druck

Die Gunners befinden sich in einer schwierigen Situation. Aus den letzten sieben Ligaspielen holten sie lediglich zwei Punkte und befinden sich nun auf Rang 15, vier Punkte vor den Abstiegsrängen. Zuletzt schied der Verein gegen Manchester City aus dem Carabao Cup aus. Trainer Mikel Arteta steht nun in der Kritik und muss liefern.

Der Coach selbst sieht auch viel Pech im Spiel seines Teams: "Es ist etwas, gegen das wir kämpfen. Aber wir werden weiter kämpfen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist ein wirklich schwieriges Ergebnis, aber wir müssen uns Dinge ansehen, die uns auch in Zukunft helfen können."

FC Chelsea: Vorbereitung auf bestes Arsenal

Trotz der zuletzt äußerst schwachen Form der Gunners erwartet Chelsea-Trainer Frank Lampard einen starken Gegner: "Wir müssen uns für auf das beste Arsenal vorbereiten. Sie sind ein sehr gutes Team und haben sehr gute Spieler."

Auch die Umstände machen das Spiel speziell: "Wenn Du ein Derby spielst, ist der Plan in erster Linie ein gutes Ergebnis zu bekommen."

FC Arsenal - FC Chelsea: Bilanz und bisherige Duelle

Aus den bisherigen 175 Duellen geht Arsenal mit der besseren Bilanz hervor. Die Gunners konnten 67 Siege erringen, zuletzt im FA-Cup-Finale diesen Sommer. Chelsea war dagegen 56-mal siegreich, in 52 Partien gab es keinen Gewinner.