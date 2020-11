Tottenham Hotspur – Manchester City heute live: Premier League im TV und Livestream sehen

Der Tabellenzweite Tottenham Hotspur trifft auf Manchester City: Am 9. Spieltag geht es heiß her in der Premier League. Wo der Kracher im TV und Livestream zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Wer hätte das gedacht? Die Tottenham Hotspur, vergangene Spielzeit noch mit 22 Punkten (!) hinter Manchester City nur auf Platz sechs der Tabelle ins Ziel eingelaufen, liegen auf dem zweiten Rang und damit weit vor den Citizens (10.). Das wird Trainer-Mastermind Pep Guardiola, welcher seinen Vertrag erst kürzlich bis 2023 verlängert hat, im Duell mit seinem ewigen Rivalen Jose Mourinho nicht auf sich beruhen lassen.

Tottenham Hotspur - Manchester City: Die Infos zum Spiel der Premier League

Mourinho vs. Guardiola, oder Tottenham gegen ManCity heißt es am heutigen Samstag (21. November) um 18.30 Uhr in der englischen Hauptstadt. Das Tottenham Hotspur Stadion im Norden Londons ist der Ort des Geschehens.

Tottenham vs. Manchester City heute live im TV sehen: Die Übertragung der Premier League

Wer eines der heißesten Trainer-Duelle der Welt heute live sehen möchte, der ist bei Sky richtig. Der Pay-TV-Sender hält die exklusiven Übertragungsrechte der englischen Premier League und ist auch diesen Samstagabend wieder live mit von der Partie.

Beginn der TV-Übertragung ist 15 Minuten vor Anpfiff und somit um 18.15 Uhr. Der Mann am Mikrofon ist Hannes Herrmann.

Damit auch Ihr live dabei sein könnt, wird ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement benötigt.

Übrigens: Im deutschen Free-TV wird die Partie nirgends live ausgestrahlt.

Premier League im Livestream: Spurs gegen ManCity heute live sehen

Wer im Besitz eines Sky-Abos ist, der hat die Möglichkeit, das Spiel flexibel im Livestream zu schauen. Der Pay-TV-Anbieter stellt all seinen Kunden die kostenlose App SkyGo zur Verfügung, sodass alle Inhalte auch von unterwegs und über diverse Geräte abgerufen werden können.

FA Cup und Carabao Cup: Englischer Profifußball live auf DAZN

DAZN ist ein Multisport-Streamingdienst, der ein umfangreiches Programm aufweist. Von Fußball über US-Sport, Tennis und Darts bis hin zu MMA, Wintersport und Leichtathletik ist alles vertreten.

DAZN ist ein Multisport-Streamingdienst, der ein umfangreiches Programm aufweist. Von Fußball über US-Sport, Tennis und Darts bis hin zu MMA, Wintersport und Leichtathletik ist alles vertreten. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das ganze Paket 11,99 Euro monatlich oder wahlweise 119,99 Euro jährlich.

Tottenham gegen City heute live: Premier League im Liveticker

Kein Sky-Kunde? Kein Problem! Denn: Mit SPOX kannst du trotzdem live dabei sein. Im SPOX-Liveticker wirst Du in Echtzeit mit allen relevanten Informationen versorgt und verpasst so garantiert keinen Einwurf, keinen Eckball und kein Tor.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City heute live: Topscorer Harry Kane und Heung-Min Son

Ein Blick auf die Formtabelle verspricht Hochspannung: Beide Kontrahenten gingen am 1. Spieltag als Verlierer vom Platz und sind seitdem ungeschlagen. Auch wenn es bei City mehrmals nur eine Punkteteilung gab (Leeds, West Ham, Liverpool).

Den Vorteil aufseiten der Gastgeber bildet jedoch die Offensive: Mit 19 Treffern stellen die Spurs die zweitbeste Angriffsreihe (Chelsea hat 20 Tore) und können sich stets auf ihre beiden Knipser Harry Kane und Heung-Min Son verlassen, welche die Scorerliste der Premier League anführen.

Schmerzlich vermisst auf der anderen Seite wird Sergio Agüero. Der Argentinier hat mit Verletzungen zu kämpfen, stand in der Liga erst zwei Mal auf dem Platz und fällt auf unbestimmte Zeit mit einer Oberschenkelblessur aus.