Premier League: Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream?

Der FC Liverpool will den Platz an der Tabellenspitze zurückholen, trifft mit Topteam Manchester City aber auf einen Gegner, der deutlich gefährlicher ist, als es der zwölfte Platz in der Tabelle aussagt. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie.

Manchester City gegen FC Liverpool: Meister gegen Vizemeister

Manchester City empfängt den FC Liverpool am heutigen Sonntag (8. November) um 17.30 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Schiedsrichter Craig Pawson wird das Spiel leiten.

Bei einem Blick auf die Tabelle kann man schnell vergessen, dass die heutige Begegnung das Duell zwischen dem Meister und Vizemeister der Premier League aus dem vergangenen Jahr ist.

Zugebenermaßen war das Rennen um die britische Meisterschaft im Kalenderjahr 2020 aber kaum knapp und der FC Liverpool hat über die gesamte Saison gesehen auf einem deutlich höheren Level gespielt als Manchester City.

Beide Klubs spielen noch nicht auf Vorjahresniveau, die Vorzeichen vor dem Spiel sind allerdings unterschiedlich: Der Meister ist mit einem Sieg gegen die Citizens sicher Tabellenführer am Ende des 8. Spieltags. City dagegen hat erst elf Punkte auf dem Konto, allerdings auch als einzige Mannschaft erst sechs Spiele absolviert. Mit einem Sieg gegen Liverpool würde die Mannschaft von Pep Guardiola Anschluss an die Champions-League-Plätze finden.

Premier League: ManCity gegen Liverpool heute im TV und Livestream

Das heutige Topspiel der Premier League ist nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt die Partie heute live und exklusiv in voller Länge ab 17 Uhr auf Sky Sport 1 & HD mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Rene Adler. Als Kunden des Pay-TV-Senders könnt Ihr die Übertragung mithilfe von Sky Ticket oder der Sky Go-App auch als Livestream wahrnehmen.

Premier League: ManCity gegen Liverpool heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen, wo Ihr minütliche Updates zum Spielgeschehen erhaltet.

Hier geht's zum Liveticker Manchester City vs. FC Liverpool.

Premier League: Die Tabelle am 8. Spieltag

Neben City ist mit Manchester United ein weiterer Klub aus Manchester auf einem Tabellenplatz, auf dem ihn die meisten Fans und Experten vor der Saison nicht erwartet hätten. Die Red Devils haben bereits 14 Tore in sieben Spielen gefangen und nur zehn Zähler geholt.