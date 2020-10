Premier League: FC Chelsea mit Nullnummer bei Manchester United

Der FC Chelsea hat den zumindest vorübergehenden Sprung auf Platz drei der Premier League verpasst. Im Prestigeduell bei Rekordmeister Manchester United mussten sich die Londoner am Samstag mit einem 0:0 begnügen.

Manchester United - FC Chelsea 0:0

Mit nun neun Punkten aus sechs Spielen setzte Chelsea seinen mäßigen Start in die Saison fort. Auch ManUnited liegt mit sieben Punkten aus fünf Partien noch nicht im Soll. Meister FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp empfangen ab 21 Uhr (im LIVETICKER) Sheffield United und können mit einem Sieg zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Spitzenreiter FC Everton gleichziehen.

In einem an Höhepunkten armen Spiel im Old Trafford standen die im Sommer zu den Blues gewechselten Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf und wurden gemeinsam in der 72. Minute ausgewechselt. Verteidiger Antonio Rüdiger, auf den Chelsea-Teammanager Frank Lampard kaum noch baut, stand zum zweiten Mal im Liga-Kader, blieb aber erneut ohne Pflichtspielminute.

FC Fulham - Crystal Palace 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Riedewald (8.), 0:2 Zaha (64.), 1:2 Cairney (90.+5)

Rote Karte: Kamara (88./Fulham)

