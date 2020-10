Manchester City - Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Pep Guardiola vs. Mikel Arteta. Lehrer vs. Schüler. Nicht nur die Situation an der Seitenlinie verspricht Brisanz bei der Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal. Wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schiedsrichter Chris Kavanagh wird heute die Spielleitung für diese Partie der Premier League übernehmen.

Manchester City - Arsenal: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: Premier League

Datum: 17. Oktober 2020

Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Etihad Stadium (Manchester) Übertragung: Sky

Manchester City - Arsenal heute live im TV und Livestream

Das Top-Duell am 5. Spieltag der Premier League wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky hält die Rechte an alle Spielen im englischen Oberhaus in dieser Saison.

Sky-Kunden können das Match auf Sky Sport 1 HD verfolgen. Kommentiert wird die Begegnung von Toni Tomic.

Außerdem bietet Pay-TV-Sender einen Livestream an. Dieser kann entweder via SkyGo oder dem Sky-Ticket abgerufen werden.

Manchester City - Arsenal heute im Liveticker

Die Spiele der Top-Mannschaften der englischen Premier League begleiten wir im Liveticker. Natürlich haben wir auch einen Ticker zur Partie Manchester City gegen Arsenal im Programm. Hier entlang.

Manchester City - Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Pep Guardiola muss weiterhin auf seine beiden Top-Stürmer Sergio Agüero und Gabriel Jesus verzichten. Dafür wird wohl wieder Raheem Sterling die zentrale Position im Angriff einnehmen.

Arsenal-Coach muss auf den verletzten Kieran Tierney verzichten. Die Gunners werden wohl wieder im 3-4-3-System auflaufen.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Mendy - Rodri, Fernandinho, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Torres

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Mendy - Rodri, Fernandinho, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Torres Arsenal: Leno - Holding, David Luiz, Gabriel - Bellerin, Xhaka, Elneny, Maitland-Niles - Aubameyang, Lacazette, Willian

© imago images / PA Images

Premier League: 5. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 17.10. 13:30 Uhr Everton Liverpool 17.10. 16 Uhr Chelsea Southampton FC 17.10. 18:30 Uhr Manchester City Arsenal 17.10. 21 Uhr Newcastle United Manchester United 18.10. 13 Uhr Sheffield United Fulham 18.10. 15 Uhr Crystal Palace FC Brighton & Hove Albion 18.10. 17.30 Uhr Tottenham Hotspur West Ham United 18.10. 20.15 Uhr Leicester City FC Aston Villa 19.10. 18:30 Uhr West Bromwich Albion FC Burnley FC 19.10. 21 Uhr Leeds United Wolverhampton Wanderers

Premier League: Tabelle mit Manchester City und Arsenal

Das Team von Trainer Pep Guardiola ist schwach in die Saison gestartet. Gegen Leicester City verloren die Citizens mit 2:5 und am vergangenen Spieltag kam man gegen Leeds United nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit aktuell einem weniger absolvierten Spiel liegt ManCity nur auf Rang 14.

Arsenal hat dagegen drei Siege in vier Spielen eingefahren. Beim Auswärtsspiel beim FC Liverpool an der Anfield Road musste das Team von Trainer Mikel Arteta eine 1:3-Niederlage hinnehmen.