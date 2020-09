Premier League: Wolverhampton gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Start der Premier League Saison 2020/2021 empfangen heute die Wolverhampton Wanderers Manchester City. Wir zeigen Euch alle Infos zur Partie und zur Übertragung im TV und Livestream.

Der Auftakt in der Premier League markiert für das Team von Pep Guardiola den ersten Pflichtspieleinsatz nach der überraschenden Niederlage gegen Olympique Lyon beim Finalturnier in Lissabon. In die Partie gegen die Wolves geht City als klarer Favorit.

Wolverhampton - Manchester City: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Anstoß zur Partie ist um 20.15 Uhr im Molineux Stadium in Wolverhampton.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Andre Marriner

Andre Marriner Assistenten: Scott Ledger und Simon Long

Scott Ledger und Simon Long Vierter Offizieller: Jonathan Moss

Jonathan Moss VAR : Peter Bankes

: Peter Bankes VAR-Assistent: Timothy Wood

© imago images

Wolverhampton - Manchester City heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester City muss heute auf folgende Spieler verzichten: Sergio Agüero (Knieverletzung), Zack Steffen (Innenbandverletzung), Philippe Sandler (Knie-OP), Riyad Mahrez (Corona-Virus) und Aymeric Laporte (Corona-Virus).

So werden die Teams aller Voraussicht nach auflaufen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ake, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling

Ederson - Walker, Stones, Ake, Mendy - Rodri - Gündogan, de Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling Wolverhampton Wanderers: Patricio - Saiss, Boal Coady - Neto, Moutinho, Dendocnker, Vinagre - Traore, Jimenez, Podence

Wolverhampton - Manchester City heute live im TV und Livestream

Die Begegnung am heutigen Montag könnt Ihr nur beim Pay-TV Sender Sky sehen. Das Spiel läuft auf dem Kanal Sky Sport 1 HD. Los gehts mit der Übertragung um 21 Uhr.

Für alle, die keinen Zugriff auf einen Fernseher haben, ist SkyGo die richtige Lösung. Hier könnt Ihr das Spiel bequem von Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Mit SkyTicket können sich Nicht-Kunden einen 30-tägigen Zugang kaufen.

Wolverhampton gegen Manchester City: Die Premier League heute im Liveticker

Wir bieten Euch einen Liveticker zu dieser Partie an, bei dem Ihr keine einzige Szene des Spiels verpasst und somit immer up to date bleibt.

Hier gehts zum Liveticker-Kalender!

Wolverhampton - Manchester City: Die letzten Duelle im Überblick

Insgesamt 122 Aufeinandertreffen gab es zwischen beiden Teams und der direkte Vergleich schlägt nach den beiden Siegen der Wolves aus der Saison 2019/20 nun in Richtung der Akteure aus den West Midlands aus, die auch ihr letztes Heimspiel im Molineux Stadium gegen City mit 3:2 gewannen. Wolverhampton konnte 49-mal den Dreier einfahren, 25-mal wurden die Punkte geteilt und 48mal gingen die Skyblues als Sieger vom Platz.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 27.12.2019 3:2 Premier League 06.10.2019 0:2 Premier League 14.01.2019 3:0 Premier League 25.08.2018 1:1 EFL Cup (4. Runde) 24.10.2017 4:1 n.E.

Premier League: Die Tabelle vor Wolves vs. ManCity

Manchester Citys Spiel vom ersten Spieltag wurde verlegt, daher greifen die Citizens erst jetzt ins Geschehen ein. An der Spitze tront momentan Carlo Ancelotti mit dem FC Everton.