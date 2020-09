Premier League: FC Chelsea gegen FC Liverpool heute im Liveticker

Am 2. Spieltag der Premier League empfängt der FC Chelsea mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner Meister Liverpool und Jürgen Klopp. Hier könnt Ihr das Spiel bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

In der letzten Saison gewann Liverpool beide Ligaspiele gegen Chelsea (2:1 und 5:3). Im FA Cup setzten sich die Blues im März allerdings mit 2:0 durch.

Titelverteidiger FC Liverpool startete mit einem spektakulären 4:3-Sieg über Aufsteiger Leeds United in die neue Saison. Der FC Chelsea feierte nach der großen Shoppingtour ebenfalls einen erfolgreichen Einstand: Gegen Brighton & Hove Albion gewannen die Blues mit den beiden deutschen Neuzugängen Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf mit 3:1.

Herzlich willkommen zum Liveticker. Der Anpfiff im Spitzenspiel erfolgt um 17.30 Uhr. Gespielt wird an der Stamford Bridge, allerdings komplett ohne Zuschauer.

FC Chelsea - FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Frank Lampard und Jürgen Klopp ihre Teams auflaufen lassen:

CFC: Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso - Kante, Jorginho - Pulisic, Havertz, Mount - Werner

Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso - Kante, Jorginho - Pulisic, Havertz, Mount - Werner LFC: Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Ob Thiago, der für knapp 30 Millionen Euro zu den Reds gewechselt ist, sein Debüt feiert, ist noch unklar.

FC Chelsea - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Sky hält in dieser Spielzeit die exklusiven Live-Rechte an der Premier League und zeigt das Spiel. Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch alternativ das Sportpaket für einen Monat sichern.

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern das Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. Hier geht's zum Liveticker.

