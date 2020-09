League Cup: Tottenham Hotspur gegen FC Chelsea heute im Liveticker

Im Achtelfinale des englischen League Cups empfängt Tottenham Hotspur den FC Chelsea. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

League-Cup-Achtelfinale: Tottenham vs. Chelsea im Liveticker - 0:1

19.: Toor für den FC Chelsea - 1:0 durch Werner: Da ist auch schon die verdiente Führung. Hudson-Odoi erobert den Ball, Azpilicueta macht auf der rechten Seite Reguilon nass und bringt die Kugel nach innen. Der leicht abgefälschte Ball landet im Rückraum, von wo der Abschluss von Werner trocken im rechten Eck einschlägt. Starker Schuss!

17.: Jetzt mal eine gute Chance: Chilwell mit der nächsten Hereingabe, Tanganga patzt, aber der Abschluss von Hudson-Odoi aus elf Metern ist zu zentral und kein Problem für Lloris.

15.: Chelsea präsentiert sich giftig in den Zweikämpfen, Strafraumszenen bleiben weiteraus. Nach einer Chilwell-Flanke landet der Klärungsversuch bei Mount, der aus der Distanz deutlich verzieht.

11.: In den ersten zehn Minuten hat Chelsea über 80 Prozent Ballbesitz, Torgefahr konnten die Gäste jedoch noch keine entwickeln. Alle Spurs halten sich gegen den Ball in der eigenen Hälfte auf.

7.: Chelsea hat mehr vom Spiel, während die Spurs zunächst auf Sicherheit in der Defensive bedacht sind. Der Plan: Ein schnelles Umschaltspiel über die beweglichen Stürmer. Neuzugang Bale, der verletzungsedingt auf der Tribüne Platz nimmt, ist noch nicht sonderlich beeindruckt.

6.: Viel läuft zu Beginn über Hudson-Odoi, der sich allerdings noch nicht zwingend durchsetzen kann. Einen ersten "Abschluss" für die Blues verbucht Werner, dessen Flanke an Freund und Feind vorbeifliegt.

3.: Keine gefährliche Offensivaktion in den ersten Minuten, Lamela und Bergwijn bilden bei den Spurs die Doppelspitze, zeigen sich dabei aber sehr variabel.

1.: Vor dem Anpfiff erfolgt das obligatorische Knien am Mittelkreis in Rahmen von Black Lives Matter, dann rollt auch schon der Ball.

Die Aufstellungen:

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Reguilon - Sissoko, Fernandes, Ndombele - Lamela, Bergwijn.

Hart, Davies, Sanchez, Doherty, Hojberg, Moura, Kane. Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell - Jorginho, Kovacic - Hudson-Odoi, Mount, Werner - Giroud.

Vor Beginn: Bei den Spurs feiert Neuzugang Sergio Reguilon von Real Madrid sein Debüt. Auf Seiten der Blues kommt der neue Torhüter Edouard Mendy (kam für 24 Millionen Euro von Stade Rennes) zu seinem ersten Einsatz für Chelsea. Auch Linksverteidiger Ben Chilwell darf erstmals in der Startelf ran.

Vor Beginn: Zum Modus im League Cup: Die Teams treten in K.o.-Spielen gegeneinander an. Nur in den Halbfinals werden je Hin- und Rückspiel absolviert. Anders als der prestigeträchtige FA Cup genießt der League Cup allerdings weniger Ansehen in England. Dass die Trainer hier ihren Stars gerne mal eine Auszeit gönnen, ist ein offenes Geheimnis.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Achtelfinal-Begegnung zwischen Tottenham und Chelsea im League Cup. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Tottenham gegen Chelsea im League-Cup-Achtelfinale LIVE sehen

