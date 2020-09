Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool: Transfer offiziell bestätigt

Nach sieben Jahren beim FC Bayern verlässt Thiago den deutschen Rekordmeister und schließt sich zur neuen Saison dem FC Liverpool an. Das bestätigten die beiden Vereine am Freitag.

Nach Informationen von SPOX und Goal zahlt der englische Verein eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. In Liverpool unterschreibt Thiago einen Langzeitvertrag.

"Es ist ein großartiges Gefühl. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, und ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein", wurde Thiago in der Mitteilung des FC Liverpool zitiert: "Dieser Klub beschreibt auch, was ich bin: Ich möchte alle Ziele erreichen, so viele Trophäen wie möglich gewinnen."

Bereits Mitte August hatte der französische Radiosender RMC Sport von einer Einigung mit dem Mittelfeldspieler berichtet. Bis zuletzt hakte ein Transfer jedoch an der Ablöseforderung des FC Bayern. Neben dem FC Liverpool soll auch Manchester United an einem Transfer des 29-Jährigen interessiert gewesen sein.

FC Bayern: Rummenigge würdigt Thiago zum Abschied

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge würdigte Thiago zum Abschied: "Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Pep Guardiola gleich zu Beginn seiner Amtszeit in München sagte: 'Thiago oder nix!'. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir Peps Forderung erfüllt haben. Thiago hat sich von einem Talent zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, den wir obendrein auch menschlich sehr geschätzt haben."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Ich glaube, wir alle bedauern, dass Thiago nun mit fast 30 Jahren noch einmal etwas Neues erleben will. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch. Ich bin sicher, dass er dem FC Bayern verbunden bleibt."

FC Bayern: Netzreaktionen auf den bevorstehenden Thiago-Wechsel zum FC Liverpool © imago images / Poolfoto UCL / twitter 1/13 Thiago wird den FC Bayern aller Voraussicht nach in Richtung Liverpool verlassen. Die Vereine haben sich bereits auf einen Transfer geeinigt. Wir haben die Reaktionen auf den Deal im Netz gesammelt. © twitter 2/13 © twitter 3/13 © twitter 4/13 © twitter 5/13 © twitter 6/13 © twitter 7/13 Michael Edwards ist Liverpools Sportdirektor. © twitter 8/13 © twitter 9/13 © twitter 10/13 © twitter 11/13 © twitter 12/13 © twitter 13/13

Thiago entschied sich gegen eine Verlängerung beim FC Bayern

Thiago hatte sich im Mai bereits mit dem FC Bayern auf einen neuen Vertrag über vier Jahre geeinigt, in letzter Minute aber Abstand von einer Verlängerung genommen. Der spanische Nationalspieler war 2013 vom FC Barcelona nach München gewechselt.

In 235 Pflichtspielen geangen ihm 31 Tore und 35 Vorlagen. Mit dem FC Bayern gewann Thiago siebenmal in Folge die Deutsche Meisterschaft. Sein Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt krönte er im August dieses Jahres mit dem Gewinn der Champions League.

Bayern plant wohl, die von ihm hinterlassene Lücke im Mittelfeld durch Corentin Tolisso (26) zu füllen. Wie der kicker berichtet, sehen sich die Verantwortlichen aber noch nach möglichen Neuzugängen fürs zentrale Mittelfeld um. Bis zum 5. Oktober können die Kaderplaner um Salihamidzic noch reagieren, dann schließt das Transferfenster.

Thiago: Seine Leistungsdaten in der vergangenen Saison