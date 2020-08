Premier League: Willian gibt Abschied vom FC Chelsea bekannt

Offensivmann Willian wird den FC Chelsea noch in diesem Sommer verlassen. Das gab der Brasilianer am Sonntag in einem offenen Brief an die Blues-Fans, den er via Social Media teilte, bekannt.

"Die Zeit, weiterzuziehen, ist gekommen", schrieb Willian. "Ich werde meine Teamkollegen, alle anderen Mitarbeiter, die mich stets wie einen Sohn behandelt haben, und die Fans vermissen. Ich gehe erhobenen Hauptes, in dem Wissen, Titel gewonnen und immer alles für den Klub gegeben zu haben."

Der mittlerweile 32-Jährige schob nach: "Es waren sieben wunderbare Jahre. Als ich im August 2013 das Angebot bekam, stand für mich fest, dass dies der Ort ist, an dem ich spielen möchte."

Willian ergänzte: "Heute bin ich sicher, dass es die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte. Es gab viele glückliche Zeiten, teilweise auch traurige Momente. Es gab Titel, alles war sehr intensiv."

Premier League: Willian vor Wechsel zu Arsenal?

Willian, der 2013 für rund 35 Millionen Euro von Anzhi an die Stamford Bridge gewechselt war, wird seit Wochen mit einem Transfer zu Chelseas Stadtrivalen FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Sollten die Gunners den 69-maligen Nationalspieler verpflichten, würde keine Ablöse fällig werden.