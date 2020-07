FC Liverpool - Jürgen Klopps Krönung: "Die Champions der ganzen Welt"

Nach 30 Jahren ist die englische Meistertrophäe endgültig zurück in den Händen des FC Liverpool. Jürgen Klopp genoss die Pokal-Zeremonie in vollen Zügen.

Jürgen Klopp schwebte der glänzenden Trophäe förmlich entgegen. Mit großen Schritten stürmte der Meistermacher die letzten Stufen der berühmten Fantribüne The Kop nach oben, schnappte sich die Medaille und ließ sich mit ausgebreiteten Armen von seinen Stars feiern. Als Kapitän Jordan Henderson den Pokal wenige Momente später in den Himmel reckte, war der Abend für den FC Liverpool endgültig perfekt - und die emotionale Party erreichte ihren Höhepunkt.

"Das ist ein großartiger Moment. Das bedeutet die Welt für mich und ich könnte nicht glücklicher sein", sagte "King" Klopp nach seiner Krönung - ausgestattet mit umgedrehter Schirmmütze, LFC-Trikot und einem Schal um den Hals. Das Lachen bekam er nicht mehr aus dem Gesicht. Im Konfettiregen umarmte er seine Spieler, scherzte und tanzte mit ihnen. Er könne "nicht stolzer sein", erklärte Klopp. Liverpools Meistercoach von 1990, Kenny Dalglish, übergab den Pokal.

Die erste Meisterschaft seit Dalglishs Erfolg vor 30 Jahren hatte die Stadt an der Merseyside schon vor Wochen elektrisiert. Doch im Moment des Erfolgs schwärmte Klopp auch noch einmal von den vorherigen Titeln. "Wir sind die Champions in England, in Europa und der ganzen Welt. Wir haben vier wirklich wichtige Pokale gewonnen", sagte er und kündigte ein ganz besonderes Erinnerungsfoto an: "Ich bin normalerweise keine Person, die Bilder braucht, aber ich werde ein Bild mit allen vier Trophäen machen."

FC Liverpool erhält Premier-League-Trophäe: Die besten Bilder der Meisterparty © imago images / Peter Byrne 1/18 Nach dem Duell mit dem FC Chelsea am 37. Spieltag der Premier League wird dem FC Liverpool erstmals seit 30 Jahren die lang ersehnte Meister-Trophäe überreicht. Gefeiert wurde schon vorher - trotz Corona-Pandemie. © imago images / Peter Byrne 2/18 Die anliegenden Häuser waren bereits herausgeputzt. Der erste Meistertitel seit 30 Jahren - da gibt es eben keine Grenzen. © imago images / Peter Byrne 3/18 Bereits am Dienstag hatte LFC-Trainer Jürgen Klopp eindringlich an die Liverpool-Fans appelliert, zu Hause zu feiern. Sein Aufruf kam wohl nur vereinzelt an. Pyro-Empfang an der Anfield Road! © imago images / Peter Byrne 4/18 Schließlich fuhr irgendwann auch der Meister vor. © imago images / Peter Byrne 5/18 Und die Fans rasteten aus - teils mit, aber meist ohne Maske und Einhalten Abstandsregeln. © imago images / Peter Byrne 6/18 Kurzer Schwenk zu diesem Kollegen hier: Soll das ein schlechtes Klopp-Double sein? © imago images / Peter Byrne 7/18 Die Polizei sah dem Treiben übrigens relativ gelassen zu. © imago images / Phil Noble 8/18 Auch im Stadion-Innenraum war bereits vor Anpfiff alles vorbereitet. Der Trophäen-Übergabe stand nur noch ein Spiel im Weg. © imago images / Laurence Griffiths 9/18 Über dem Anfield Stadium kreiste kurze Zeit eine Propellermaschine mit einem Banner, auf dem steht: "Congrats Champions YNWA #Bahrain". Klar! © imago images / Peter Byrne 10/18 Im Biergarten-Public-Viewing gab es Grund zu feiern. Liverpool legte furios los! Keita und Alexander-Arnold brachten die Reds mit zwei Traumtoren in Führung. Wijnaldum erhöhte kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0. © imago images / Peter Byrne 11/18 Und es ging immer munter weiter. Während die Spieler im Stadion ein Torspektakel ablieferten, stieg auf den Straßen Liverpools längst die Meisterparty. © imago images / PA Images 12/18 Mit 5:3 gewann Liverpool gegen Chelsea. Die Stimmung vor dem Stadion? Ansteckend. © imago images / PA Images 13/18 Selbst der Zaun war nicht mehr sicher. © imago images / Martin Rickett 14/18 So sehen 30 Jahre Warten aus. © imago images / PA Images 15/18 Zack! Noch eben ein Feuerwerk abgebrannt und dann ... endlich ... © imago images / PA Images 16/18 ... die Pokalübergabe! Klopp ist das Grinsen an diesem Tag nicht mehr zu nehmen. © imago images / PA Images 17/18 Kapitän Henderson reckte den Pokal in den Liverpooler Nachthimmel. So sah das von drinnen aus. © imago images / PA Images 18/18 Und so von draußen.

Tausende Liverpool-Fans feiern den Titel

Klopp hat sich längst ein Denkmal in Liverpool gesetzt, die Fans folgen dem "fünften Beatle" blind. Die Meisterfeier der Anhänger an der Anfield Road konnte aber selbst er mit seinen Aufrufen nicht stoppen. Tausende Anhänger strömten schon während des Spiels gegen den FC Chelsea (5:3) zum Stadion und feierten mit Pyrotechnik und lauten Gesängen bis tief in die Nacht. Zur Mannschaft durften sie aber nicht.

Auch deshalb kündigte Klopp erneut lauthals an: "Macht euch bereit für eine Party. Wenn dieses Virus vorbei ist, dann werden wir eine gemeinsame Feier machen." Zumindest die Familien von Klopp und Co. durften an diesem denkwürdigen Abend dabei sein und die Meisterhelden feiern. Klopp gab zu, dass ein volles Stadion mit Fans "perfekt" sei, dass aber immerhin seine Liebsten da sein konnten, sei "unglaublich und bedeutet mir viel".

© imago images / PA Images

Liverpool und Chelsea liefern ein Spektakel

Dadurch rückte sogar das spektakuläre Spiel in den Hintergrund. Dabei hatten sich die Reds mit Chelsea ein Offensivspektakel geliefert, in dem Klopps Team noch einmal eindrucksvoll zeigte, was es in den vergangenen Jahren so stark gemacht hat. Nebenbei stellte Liverpool mit dem 18. Heimsieg im 19. Spiel noch die gemeinsame Bestmarke von Manchester United, Manchester City sowie den Blues ein.

Danach startete die nächste große Sause. Schon vor vier Wochen, als das lange Warten ein Ende und Klopp den Titel gesichert hatte, war in der Stadt der Ausnahmezustand ausgebrochen. Für die Unterstützung bedankte sich der Klub am Ende einer denkwürdigen Zeremonie auf besondere Weise. Klopp versammelte das ganze Team um sich und schmetterte als Vorsänger das legendäre "You'll Never Walk alone" in die Liverpooler Nacht.