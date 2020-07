Premier League: Manchester United springt trotz Remis auf Platz drei – Showdown gegen Leicester

Manchester United ist am 37. Spieltag der Premier League auf Platz drei der Tabelle gesprungen. Die Red Devils kamen gegen West Ham United zwar nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, zogen aber dennoch an Leicester City und Chelsea vorbei.

Manchester United - West Ham United 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Antonio (45.+2/HE), 1:1 Greenwood (51.)

Manchester United begann druckvoll und ließ in der Anfangsphase kaum Chancen zu. Unmittelbar vor der Halbzeit aber ging West Ham durch einen Handelfmeter in Führung. Paul Pogba hatte einen Distanzschuss zuvor mit beiden Händen am Rand des Strafraums abgewehrt. Michail Antonio verlud David de Gea und schob lässig ein.

Die letzten zwölf Spiele, in denen Manchester United zur Halbzeit zurücklag, konnten die Red Devils nicht mehr gewinnen. Es sollten 13 in Folge werden. Immerhin holte das Team von Ole Gunnar Solskjaer noch einen wichtigen Punkt im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Nach einer schönen Doppelpass-Kombination mit Anthony Martial war es der 18 Jahre alte Mason Greenwood, der zum Ausgleich traf. Es war sein 17. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Kein U19-Spieler in der Geschichte der Red Devils traf häufiger. Ebenfalls auf 17 Tore kamen George Best, Brian Kidd und Wayne Rooney.

Der Punkt befördert ManUnited vorerst auf Platz drei. Leicester City hatte bereits am Sonntag mit 0:3 gegen Tottenham verloren. Chelsea kann am späten Abend mit einem Remis gegen Liverpool wieder an Manchester vorbeiziehen (jetzt im LIVETICKER).

Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown zwischen Manchester United und Leicester City.

Die Tabelle der Premier League