Premier League live: Aston Villa gegen FC Arsenal heute im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag spielt Aston Villa gegen den FC Arsenal. Für die Einen geht es um den Klassenerhalt, für die Anderen um wichtige Punkte im Kampf um Europa. Wer die Begegnung im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Premier League live, Aston Villa - FC Arsenal: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Austragungsstätte der Partie ist der Villa Park in Birmingham, der zweitgrößten englischen Stadt. Los geht es dort ab 21.15 Uhr unter der Aufsicht von Schiri Christopher Kavanagh.

PL live: Aston Villa - FC Arsenal heute im TV, Livestream

Eine kostenfreie Option, das Spiel zwischen Aston Villa und den Gunners zu sehen, gibt es leider nicht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Rechte an der Premier League und strahlt auch die heutige Partie exklusiv in voller Länge im TV und per Livestream via Sky Go aus. Ab 21 Uhr wartet dort Kommentator Joachim Hebel auf Euch.

Wenn Euch das noch nicht reicht, könnt Ihr auch bei DAZN vorbeischauen. DAZN hat nämlich die englischen Pokalwettbewerbe im Programm. Zudem zeigt der Streamingdienst in dieser Saison Partien aus der Champions League, der Europa League, der Serie A und La Liga live und exklusiv in Gänze. Hier könnt Ihr das Ganze gratis testen, ein Abonnement kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

© imago images

Premier League: Aston Villa gegen FC Arsenal im Liveticker auf SPOX

Auch SPOX hält Euch über alle wichtigen Aktionen bei der Partie Aston Villa gegen den FC Arsenal auf dem Laufenden. Schaut einfach mal in unserem Liveticker-Kalender vorbei, dort findet Ihr neben vielen weiteren Events auch das heutige Spiel.

Premier League, Spielplan: Der 37. Spieltag im Überblick

Was bisher am 37. Spieltag passiert ist, erfahrt Ihr hier:

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 18.07. 18.30 Uhr Norwich City FC 0:2 Burnley FC 19.07. 15 Uhr AFC Bournemouth 0:2 Southampton FC 19.07. 17 Uhr Tottenham Hotspur 3:0 Leicester City FC 20.07. 19 Uhr Brighton & Hove Albion 0:0 Newcastle United 20.07. 19 Uhr Sheffield United 0:1 Everton 20.07. 21.15 Uhr Wolverhampton Wanderers 2:0 Crystal Palace FC 21.07. 19 Uhr FC Watford -:- Manchester City 21.07. 21.15 Uhr Aston Villa -:- Arsenal 22.07. 19 Uhr Manchester United -:- West Ham United 22.07. 21.15 Uhr Liverpool -:- Chelsea

Premier League live: Zahlen und Fakten zu Aston Villa und Arsenal

Der FC Arsenal nimmt in der Schlussphase der Saison noch einmal Fahrt auf. Nach einem 2:1-Sieg über Liverpool in der vergangenen Woche, schlugen die Gunners am Wochenende im FA-Cup-Halbfinale Manchester City 2:0.

Aston Villa kann Ähnliches nicht von sich behaupten. Nur einen Sieg holte der Abstiegskandidat aus acht Partien nach der Zwangspause, vier Stück gingen verloren.

Zumindest das Hinspiel in London könnte Villa Hoffnung machen. Gegen Gunners behielt das Team in Unterzahl von Dean Smith lange Zeit die Führung, bevor Arsenal in den Schlussminuten noch den Ausgleichs- und Siegtreffer schoss.

Premier League, 37. Spieltag: Die Tabelle vor den Dienstagsspielen

Aston Villa hat zwei Spiele vor Saisonende drei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am letzten Spieltag gastiert der Klub bei West Ham, einem direkten Verfolger.