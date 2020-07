Premier League: Brighton & Hove Albion gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Am 34. Spieltag der Premier League empfängt Brighton & Hove Albion den FC Liverpool. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Brighton & Hove Albion gegen FC Liverpool: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Brighton empfängt den englischen Meister am heutigen Mittwoch um 21.15 Uhr. Austragungsort ist das American Express Community Stadium. Normalerweise bietet das Stadion Platz für 30.750 Zuschauer.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aufgrund der Corona-Pandemie wird aber natürlich auch dieses Spiel ohne Zuschauer stattfinden.

Brighton & Hove Albion vs. FC Liverpool live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Brighton und den Reds wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Exklusivrechte für das Spiel liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky.

Sky-Kunden können die Partie somit live im TV verfolgen. Via SkyGo kann man das Spiel zudem im Livestream verfolgen.

Brighton & Hove Albion - FC Liverpool City im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen kann, kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine der wichtigsten Szenen des Parties.

Zum Liveticker von Brighton gegen Liverpool gelangt Ihr hier. Die Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier sehen.

© imago images

Premier League: Der 34. Spieltag im Überblick

Wenn Arsenal noch die Champions League erreichen will, müssen die Gunners auf Ausrutscher von Manchester United hoffen. Die Red Devils sind am Donnerstag in Birmingham bei Aston Villa zu Gast.

Datum Heim Ergebnis Auswärts 07.07.

19:00 Crystal Palace FC -:- Chelsea 07.07.

19:00 FC Watford -:- Norwich City FC 07.07.

21:15 Arsenal -:- Leicester City FC 08.07.

19:00 Manchester City -:- Newcastle United 08.07.

19:00 Sheffield United -:- Wolverhampton Wanderers 08.07.

19:00 West Ham United -:- Burnley FC 08.07.

21:15 Brighton & Hove Albion -:- Liverpool 09.07.

19:00 AFC Bournemouth -:- Tottenham Hotspur 09.07.

19:00 Everton -:- Southampton FC 09.07.

21:15 Aston Villa -:- Manchester United

Premier League: Die Tabelle

Die Foxes könnten mit einem Sieg gegen Arsenal einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Zur Erinnerung: Durch den möglichen Ausschluss von Manchester City könnte in dieser Saison Platz fünf zum Einzug in die Königsklasse reichen.