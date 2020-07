Am 36 Spieltag der Premier League empfängt der FC Arsenal heute den neuen Meister FC Liverpool. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der FC Liverpool bereits vorzeitig Meister ist, steht der FC Arsenal derzeit nur auf Tabellenplatz neun und droht, in der kommenden Saison nicht international vertreten zu sein.

FC Arsenal - FC Liverpool heute live: Datum, Anpfiff, Austragungsort

Der FC Arsenal ist am heutigen Mittwoch (15. Juli) der Gastgeber, wenn der FC Liverpool nach London kommt. Anpfiff ist um 21.15 Uhr.

Austragungsort ist die Heimspielstätte der Gunners, das gut 60.000 Zuschauer fassende Emirates Stadium in London.

FC Arsenal - FC Liverpool: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Premier League liegen in diesem Jahr exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 20.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky alle Spiele auch im Livestream an. Hierfür stehen die beiden Varianten Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung, ersteres ist für Sky-Kunden kostenlos im Paket enthalten,Sky-Ticket hingegen ist auch für Nicht-Abpnnenten ohne Vertragsbindung buchbar.

Wer das Spiel weder im TV noch im Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Mit unserem LIVETICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Der FC Liverpool ist Meister: Alle Transfers von Jürgen Klopp - und was aus ihnen wurde © getty 1/19 Liverpool ist englischer Meister! Jürgen Klopp hat einen Champion gebaut. 18 Spieler holte er seit seinem Amtsantritt als Trainer des FC Liverpool im Oktober 2015 zu den Profis, zuletzt Takumi Minamino. Wie fällt seine Bilanz aus? © getty 2/19 Joel Matip (2016 ablösefrei vom FC Schalke 04): Ein absoluter Glücksgriff von Klopp. Matip etablierte sich über weite Strecken seiner Zeit in Liverpool als Stammspieler. Derzeit fehlt er jedoch wegen einer Knieverletzung. © getty 3/19 Alexander Manninger (2016 ablösefrei vom FC Augsburg): Mit damals bereits 39 Jahren kam der Österreicher als Ersatzkeeper. Er blieb ein Jahr in Liverpool und machte keine einzige Pflichtspielsekunde. © getty 4/19 Ragnar Klavan (2016 für 5 Millionen Euro vom FC Augsburg): Gemeinsam mit Manninger kam auch der estnische Innenverteidiger. Für ihn lief es besser: 53 Pflichtspieleinsätze - unter anderem bei den beiden CL-Halbfinals 2018. Danach ging er nach Cagliari. © getty 5/19 Loris Karius (2016 für 6,2 Millionen Euro vom FSV Mainz 05): Blieb zwei Jahre - und den meisten Liverpool-Fans wegen seiner Patzer im CL-Finale 2018 gegen Real in Erinnerung. Brach seine Leihe bei Besiktas kürzlich wegen fehlendem Gehalt ab. © getty 6/19 Marko Grujic (2016 für 7 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad): Bekam in Liverpool keine wirkliche Chance und wird seit 2018 verliehen. Zunächst nach Cardiff, aktuell zur Hertha. Dort ist er im Mittelfeld immerhin Stammspieler. © getty 7/19 Georginio Wijnaldum (2016 für 27,5 Millionen Euro von Newcastle United): Der niederländische Spaßvogel ist nicht nur für die Stimmung ein Gewinn, sondern auch sportlich. Bestritt bereits 163 Spiele für Liverpool. © getty 8/19 Sadio Mane (2016 für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton): Ein Drittel des genialen Angriffstrios mit Firmino und Salah, das die letzten Jahre durch die PL stürmte. In 147 Pflichtspielen für Liverpool gelangen Mane 103 Scorerpunkte. © getty 9/19 Alex Oxlade-Chamberlain (2017 für 38 Millionen Euro vom FC Arsenal): Startete gut, verpasste dann beinahe eine ganze Saison wegen eines Kreuzbandrisses - und ist im Mittelfeld aktuell Teilzeitarbeiter. © getty 10/19 Dominic Solanke (2017 ablösefrei vom FC Chelsea): Kam als 19-jährige Sturmhoffnung, konnte dieses Versprechen aber nicht einhalten. Gegen die hochkarätige Konkurrenz hatte er keine Chance. Wechselte im Januar 2019 für 21,2 Millionen Euro zu Bournemouth. © getty 11/19 Andrew Robertson (2017 für 9 Millionen Euro von Hull City): Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis ist wohl nicht möglich. Robertson avancierte unter Klopp innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. © getty 12/19 Mohamed Salah (2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom): Startete sofort durch und wurde sowohl 2017/18 als auch 2018/19 PL-Torschützenkönig. Erzielte beim CL-Finale 2019 das so wichtige 1:0 gegen Tottenham. © getty 13/19 Virgil van Dijk (2018 für 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton): Stabilisierte die zuvor wackelige Defensive Liverpools sofort und entwickelte sich zum besten Innenverteidiger der Welt. Zuletzt zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. © getty 14/19 Xherdan Shaqiri (2018 für 14,7 Millionen Euro von Stoke City): Kam vom Absteiger Stoke und bei Liverpool seitdem nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. © getty 15/19 Fabinho (2018 für 45 Millionen Euro von AS Monaco): Hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten, etablierte sich aber bald als Stammspieler im Mittelfeld. Mittlerweile kaum mehr aus der ersten Elf wegzudenken. © getty 16/19 Naby Keita (2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig): Bereits ein Jahr vor dem Wechsel sicherte sich Liverpool seine Dienste. Wirklich zurückzahlen konnte Keita dieses Vertrauen noch nicht. Zuletzt aber mit aufsteigendem Trend. © getty 17/19 Alisson Becker (2018 für 62,5 Millionen Euro von der AS Roma): Nach dem stets wackligen Karius ein absoluter Rückhalt in Liverpools Tor. Wurde in der vergangenen Saison zum besten PL-Keeper gekürt. © getty 18/19 Adrian (2019 ablösefrei von West Ham United): Vertrat Anfang der Saison den verletzten Keeper Becker. Beim UEFA Super Cup gegen Chelsea wurde Adrian zum Helden, als er im Elfmeterschießen entscheidend parierte. © getty 19/19 Takumi Minamino (2020 für 8,5 Millionen Euro von RB Salzburg): In der CL-Gruppenphase traf er mit Salzburg zweimal auf Liverpool (3:4 und 0:2) und zeigte jeweils ansprechende Leistungen. Für Klopp Grund genug, ihn in seine Mannschaft zu holen.

FC Liverpool: Jürgen Klopp will noch viele Jahre bleiben

Jürgen Klopp hat nach der gewonnenen Champions League in der vergangenen und dem ersten Premier-League-Titel seit 30 Jahren in dieser Saison schon Heldenstatus in Liverpool erreicht. Seinen bis 2024 laufenden Vertrag will der Deutsche bei den Reds auf jeden Fall noch erfüllen, danach könnten sich die Wege trennen.

"Das ist wirklich möglich nach dann neun Jahren", sagte Klopp zuletzt bei SWR Sport. Für diesen Fall würde er im Anschluss ein Sabbatjahr einlegen und "vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben genau das machen, worauf ich gerade Bock habe. Vielleicht ist das ein Verein, vielleicht eine Nationalmannschaft." Allerdings wisse er natürlich, dass in fünf Jahren "die Welt schon wieder ganz anders aussehen" könnte.

Serie A: Die Partien des 33. Spieltags in der Übersicht

Datum / Uhrzeit Heim Auswärts 14.07 / 21 Uhr FC Chelsea Norwich City 15.07 / 19 Uhr FC Burnley Wolverhampton Wanderers 15.07 / 19 Uhr Manchester City AFC Bournemouth 15.07 / 19 Uhr Newcastle United Tottenham Hotspur 15.07 / 21.15 Uhr FC Arsenal FC Liverpool 16.07 / 19 Uhr FC Everton Aston Villa 16.07 / 19 Uhr Leicester City Sheffield United 16.07 / 21.15 Uhr Crystal Palace Manchester United 16.07 / 21.15 Uhr FC Southampton Brighton & Hove Albion 17.07 / 21 Uhr West Ham United FC Watford

Premier League: Die Tabelle vor dem 36. Spieltag

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Kampf um die Qualifikation für die Champions League: Der FC Chelsea, Leicester City und Manchester United auf den Plätzen drei bis fünf werden nur durch einen Punkt getrennt. Ein Team muss mit der Europa League Vorlieb nehmen.