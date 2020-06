"Jürgen Klopp, der fünfte Beatle": Liverpool liegt Meister-Macher zu Füßen

"Gott", "fünfter Beatle", "Bill Shankly in einem deutschen Körper": Jürgen Klopp hat sich mit dem Titelgewinn des FC Liverpool selbst ein Denkmal gesetzt.

Als seine Meister-Tränen getrocknet waren, gab der "fünfte Beatle" Jürgen Klopp den Vortänzer: In kurzer Hose und mit einer Bierflasche in der Hand enterte der neue "Gott des FC Liverpool" tief in der Nacht die Tanzfläche und zappelte unter dem Gejohle seiner Stars etwas ungelenk mit den Beinen.

Der Partyraum im noblen Hotel Formby Hall Golf Club war in leuchtendes Liverpool-Rot getaucht, aus den Lautsprechern dröhnte der 90er-Jahre-Hit "Show me love".

Seine Liebe zu den Reds hatte Klopp an diesem denkwürdigen Abend gleich mehrfach gezeigt. 30 lange Jahre hatte der Klub von der Merseyside auf diesen Tag gewartet, angesichts dieser Dimension kämpfte auch der sonst so coole Coach mit den Tränen.

Liverpool-Fans ignorieren Klopps Bitte

"Normalerweise hätte ich eine Ansprache gehalten. Aber das war absolut nicht möglich. Wenn ich bestimmte Dinge angesprochen habe, habe ich schon angefangen zu flennen", sagte Klopp nach der Partynacht mit seinen wild tanzenden Stars.

Klopp selbst hatte dafür gesorgt, dass sein Team die entscheidende Niederlage des Rivalen Manchester City geschlossen verfolgte. "Wer das Spiel alleine geschaut hätte, hätte es für den Rest seines Lebens bereut", meinte der 53-Jährige. Exakt um 22.09 Uhr Ortszeit war es dann soweit, Klopp rief kurz vor Schlusspfiff seine Familie an. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich sie liebe, und sie haben mir gesagt, dass sie mich lieben", berichtete Klopp aufgewühlt.

Emotional reagierten auch die Fans, die sich bei dem Deutschen bedankten. "Jürgen Meister" stand in der "Jägermeister"-Schrift auf einer Fahne im Stadion an der Anfield Road. Und davor, auf den Straßen, feierten Tausende Anhänger den sehnlichst erwarteten Titel und ihren "Jurgen". Damit ignorierten sie Klopp, der wegen der Corona-Pandemie fast gefleht hatte: "Ich hoffe, dass ihr zu Hause bleibt. Geht vor euer Haus und feiert, wenn ihr wollt, aber mehr nicht."

Reaktionen zur Meisterschaft des FC Liverpool: "Klopp rückt zu Liverpools fünftem Beatle auf" © imago images 1/15 Nach 30 Jahren ist der FC Liverpool endlich wieder englischer Meister. In der Presse und in den sozialen Medien werden die Reds und allen voran Trainer Jürgen Klopp in den Himmel gelobt. SPOX zeigt die besten Reaktionen auf den Titel. © imago images 2/15 Guardian (England): "Eine Maschine auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft - wie Liverpool Champion wurde" © imago images 3/15 Mirror (England): "Tausende Liverpool-Fans verstoßen gegen den Lockdown, um die Krönung zum Meister zu feiern" © imago images 4/15 The Times (England): "Das Warten hat ein Ende. Das bedeutet alles für Liverpool. Freudentränen in der Stadt, die die schönsten und dunkelsten Seiten des Fußballs kennt." © imago images 5/15 Sun (England): "On Kop (Anspielung auf Tribüne an der Anfield Road, Anm. d. Red.) of the World. Klopp hat Liverpool nach 11.016 Tagen auf unnachahmliche Weise wieder zum Titel geführt und wird in die Anfield-Folklore eingehen." © imago images 6/15 L'Equipe (Frankreich): "So ein langes Warten" © imago images 7/15 Gazetta dello Sport: "Der Himmel über Anfield wird rot. Klopp erweist sich als die wahre Alternative zu Guardiola und rückt zu Liverpools fünftem Beatle auf. Klopp hat den internationalsten unter den englischen Klubs an die Spitze geführt" © imago images 8/15 A Bola (Portugal): "Die Anfield Road: Ein Vulkan, der nach 30 Jahren ausbricht" © imago images 9/15 Mundo Deportivo (Spanien): "Liverpool nach 30 Jahren endlich wieder Meister" © imago images 10/15 Het Laatste Niuews (Belgien): "Liverpool ist bereits Meister nach der Niederlage von ManCity gegen Chelsea, trotz eines köstlichen Tores von De Bruyne" © imago images 11/15 © imago images 12/15 Raphael Wiesweg (RUHR 24) © imago images 13/15 © imago images 14/15 Peter Flore (Sportschau) © imago images 15/15

Klopp will keine Statue vor Anfield: "Schon gar nicht zu Lebzeiten"

Dabei ist Klopps Wort eigentlich Gesetz, längst gibt es Forderungen nach einer Statue für den ehemaligen Dortmund-Coach. Der wies diese Idee allerdings prompt zurück. "Ich möchte noch 30, 40 Jahre leben. Ich bin an einer Statue nicht interessiert, schon gar nicht zu Lebzeiten", sagte er mit Vehemenz.

Die Verehrung für den Deutschen kennt dennoch keine Grenzen. "Ich denke, ich muss meinen Spitznamen 'Gott' an Jürgen abgeben", sagte Robbie Fowler. Und Bruce Grobbelaar, noch so eine Klublegende, meinte gar: "Für mich ist er die Wiedergeburt von Shankly in einem deutschen Körper. Er ist einfach brillant."

Bill Shankly, dieser Name fiel häufiger in dieser so kurzen Party-Nacht. 1964, 1966 und 1973 hatte der 1981 verstorbene Coach Liverpool zur Meisterschaft geführt und die Grundlage für den Mythos geschaffen, der den Klub bis heute umweht. Nun trat Klopp in seine Fußstapfen, zumindest ein bisschen. "Dieser Erfolg ist auch für Shankly und Paisley, für Fagan und Dalglish, für Souness und Gerrard", sagte Klopp über all die Ikonen.

Löw lobt Liverpool-Held Klopp: "Verdient größte Anerkennung"

Als Klopp vor viereinhalb Jahren an der Anfield Road ankam, hatte er einen Titel versprochen - und er hielt schon 2019 mit dem Champions-League-Triumph Wort. Dennoch kommt die Meisterschaft jetzt einer Erlösung gleich.

"Jürgen Klopp und Liverpool sind wie für einander bestimmt. Er hat den Trübsinn über Anfield vertrieben", schrieb die Daily Mail. Die italienische Gazzetta dello Sport urteilte gar: "Klopp rückt zu Liverpools fünftem Beatle auf." Bundestrainer Joachim Löw lobte: "Was Jürgen geleistet hat, verdient größte Anerkennung. Die Fans lieben ihn, völlig zurecht."

Der FC Liverpool ist Meister: Alle Transfers von Jürgen Klopp - und was aus ihnen wurde © getty 1/19 Liverpool ist englischer Meister! Jürgen Klopp hat einen Champion gebaut. 18 Spieler holte er seit seinem Amtsantritt als Trainer des FC Liverpool im Oktober 2015 zu den Profis, zuletzt Takumi Minamino. Wie fällt seine Bilanz aus? © getty 2/19 Joel Matip (2016 ablösefrei vom FC Schalke 04): Ein absoluter Glücksgriff von Klopp. Matip etablierte sich über weite Strecken seiner Zeit in Liverpool als Stammspieler. Derzeit fehlt er jedoch wegen einer Knieverletzung. © getty 3/19 Alexander Manninger (2016 ablösefrei vom FC Augsburg): Mit damals bereits 39 Jahren kam der Österreicher als Ersatzkeeper. Er blieb ein Jahr in Liverpool und machte keine einzige Pflichtspielsekunde. © getty 4/19 Ragnar Klavan (2016 für 5 Millionen Euro vom FC Augsburg): Gemeinsam mit Manninger kam auch der estnische Innenverteidiger. Für ihn lief es besser: 53 Pflichtspieleinsätze - unter anderem bei den beiden CL-Halbfinals 2018. Danach ging er nach Cagliari. © getty 5/19 Loris Karius (2016 für 6,2 Millionen Euro vom FSV Mainz 05): Blieb zwei Jahre - und den meisten Liverpool-Fans wegen seiner Patzer im CL-Finale 2018 gegen Real in Erinnerung. Brach seine Leihe bei Besiktas kürzlich wegen fehlendem Gehalt ab. © getty 6/19 Marko Grujic (2016 für 7 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad): Bekam in Liverpool keine wirkliche Chance und wird seit 2018 verliehen. Zunächst nach Cardiff, aktuell zur Hertha. Dort ist er im Mittelfeld immerhin Stammspieler. © getty 7/19 Georginio Wijnaldum (2016 für 27,5 Millionen Euro von Newcastle United): Der niederländische Spaßvogel ist nicht nur für die Stimmung ein Gewinn, sondern auch sportlich. Bestritt bereits 163 Spiele für Liverpool. © getty 8/19 Sadio Mane (2016 für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton): Ein Drittel des genialen Angriffstrios mit Firmino und Salah, das die letzten Jahre durch die PL stürmte. In 147 Pflichtspielen für Liverpool gelangen Mane 103 Scorerpunkte. © getty 9/19 Alex Oxlade-Chamberlain (2017 für 38 Millionen Euro vom FC Arsenal): Startete gut, verpasste dann beinahe eine ganze Saison wegen eines Kreuzbandrisses - und ist im Mittelfeld aktuell Teilzeitarbeiter. © getty 10/19 Dominic Solanke (2017 ablösefrei vom FC Chelsea): Kam als 19-jährige Sturmhoffnung, konnte dieses Versprechen aber nicht einhalten. Gegen die hochkarätige Konkurrenz hatte er keine Chance. Wechselte im Januar 2019 für 21,2 Millionen Euro zu Bournemouth. © getty 11/19 Andrew Robertson (2017 für 9 Millionen Euro von Hull City): Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis ist wohl nicht möglich. Robertson avancierte unter Klopp innerhalb kürzester Zeit zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. © getty 12/19 Mohamed Salah (2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom): Startete sofort durch und wurde sowohl 2017/18 als auch 2018/19 PL-Torschützenkönig. Erzielte beim CL-Finale 2019 das so wichtige 1:0 gegen Tottenham. © getty 13/19 Virgil van Dijk (2018 für 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton): Stabilisierte die zuvor wackelige Defensive Liverpools sofort und entwickelte sich zum besten Innenverteidiger der Welt. Zuletzt zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. © getty 14/19 Xherdan Shaqiri (2018 für 14,7 Millionen Euro von Stoke City): Kam vom Absteiger Stoke und bei Liverpool seitdem nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus. © getty 15/19 Fabinho (2018 für 45 Millionen Euro von AS Monaco): Hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten, etablierte sich aber bald als Stammspieler im Mittelfeld. Mittlerweile kaum mehr aus der ersten Elf wegzudenken. © getty 16/19 Naby Keita (2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig): Bereits ein Jahr vor dem Wechsel sicherte sich Liverpool seine Dienste. Wirklich zurückzahlen konnte Keita dieses Vertrauen noch nicht. Zuletzt aber mit aufsteigendem Trend. © getty 17/19 Alisson Becker (2018 für 62,5 Millionen Euro von der AS Roma): Nach dem stets wackligen Karius ein absoluter Rückhalt in Liverpools Tor. Wurde in der vergangenen Saison zum besten PL-Keeper gekürt. © getty 18/19 Adrian (2019 ablösefrei von West Ham United): Vertrat Anfang der Saison den verletzten Keeper Becker. Beim UEFA Super Cup gegen Chelsea wurde Adrian zum Helden, als er im Elfmeterschießen entscheidend parierte. © getty 19/19 Takumi Minamino (2020 für 8,5 Millionen Euro von RB Salzburg): In der CL-Gruppenphase traf er mit Salzburg zweimal auf Liverpool (3:4 und 0:2) und zeigte jeweils ansprechende Leistungen. Für Klopp Grund genug, ihn in seine Mannschaft zu holen.

Klopp will mehr: "Die Reise ist noch nicht vorbei"

Und Klopp? Feierte zwar ebenfalls ausgelassen, offenbarte aber auch einen ungewöhnlichen Blick in sein Seelenleben. Nach dem ersten Jubel habe er sich "innerlich leer gefühlt", verriet er, "in dem Moment war es einfach zu viel für mich." Die historische Dimension habe ihn umgeworfen. "30 Jahre! Vor 30 Jahren, da war ich 23. Und ich habe sicher nicht daran gedacht, mit Liverpool Meister zu werden."

Doch jetzt, im Jahr 2020, ist der Traum Realität - und Klopp "King". Und: Er hat noch lange nicht genug. "Unsere unglaubliche Reise ist noch nicht vorbei", sagte der Meister-Macher: "Meine Jungs haben noch ein paar gute Jahre in den Beinen." Sprach's - und schritt auf die Tanzfläche.

Die Tabelle der Premier League nach 31 Spieltagen