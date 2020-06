Premier League: ManCity verliert gegen FC Chelsea - FC Liverpool feiert ersten Meistertitel seit 30 Jahren

Der FC Liverpool ist englischer Meister - und zwar schon sieben Spieltage vor Saisonende! Da Verfolger Manchester City beim FC Chelsea stolperte und 1:2 (0:1) verlor, kann Jürgen Klopp mit seinen Reds nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Es ist der erste Meistertitel für Liverpool seit 30 Jahren.

Nach 31 Spieltagen hat Manchester City nun 63 Punkte auf dem Konto und kann Liverpool (86 Punkte) nun nicht mehr abfangen. Vor einem Jahr hatte das Team von Pep Guardiola noch mit 98 Punkten hauchdünn vor Verfolger Liverpool (97) den Titel gewonnen.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic erzielte nach einem Abwehrpatzer der ersatzgeschwächten Citizens per Ein-Mann-Konter in der 36. Minute die Führung für die Blues, Kevin De Bruyne glich per Freistoß für City aus (55.). In einer spektakulären Schlussphase klärte Walker erst auf der Linie gegen Pulisic, dann schlug Fernandinho eine Ball auf der Linie mit der Hand weg. Die Folge: Rot und Strafstoß! Willian verwandelte zum 2:1 (78.).

Durch den Sieg hat Chelsea die Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme gefestigt: Mit 54 Punkten liegt das Team von Trainer Frank Lampard drei Zähler vor Verfolger Manchester United.

Premier League: FC Liverpool holt 19. Titel

Mit einem überragenden 4:0 gegen Crystal Palace hatte Liverpool am Mittwochabend den Grundstein für den Titel gelegt - und durfte nun auf dem heimischen Sofa feiern: City hätte gewinnen müssen, um den Titel zumindest theoretisch weiter offen zu halten. So ist das direkte Aufeinandertreffen der beiden Klubs am kommenden Donnerstag (21.15 Uhr im LIVETICKER) nur Makulatur.

Dank einer sensationellen ersten Saisonhälfte hatte Klopp mit seinem Team schon früh die Weichen auf den 19. Meistertitel in der Vereinsgeschichte gestellt: Seit dem zweiten Spieltag grüßt das Team von der Tabellenspitze. Die Reds gewannen ihre ersten acht Premier-League-Spiele der Saison und ließen erstmals am 20. Oktober gegen Manchester United Punkte (1:1). Lange war sogar eine ungeschlagene Saison möglich - bis man am 29. Februar sensationell mit 0:3 beim FC Watford verlor.

Mit 28 Siegen Siegen bei nur zwei Remis und einer Niederlage steuert das Team dennoch auf eine der besten Spielzeiten in der Geschichte der Premier League zu. Auch die Tordifferenz (70:21) ist überragend.

Für den 53 Jahre alten Klopp ist es der dritte Meistertitel seiner Karriere nach Borussia Dortmund 2011 und 2012. Er ist zudem der erste deutsche Trainer, der in England Meister wird.

Weitere Titel können allerdings nicht dazukommen: In der Champions League schied der Titelverteidiger überraschend im Achtelfinale gegen Atletico Madrid aus (1:0 und 2:3 n.V.), auch im Ligapokal (0:5 gegen Aston Villa) und FA Cup (0:2 gegen Chelsea) ist man nicht mehr vertreten.

Im ersten Spiel des Abends feierte der FC Arsenal einen seltenen Auswärtssieg und gewann mit 2:0 beim FC Southampton.

FC Liverpool wird Meister: Die Stimmen

Karl-Heinz Riedle (spielte von 1997-1999 für den FC Liverpool) bei Sky : "Mein Glückwunsch geht natürlich an Jürgen Klopp. Er hat aus einer guten Mannschaft eine weltklasse Truppe geformt. Die Krönung mit der Premier League ist natürlich einzigartig für ihn."

(spielte von 1997-1999 für den FC Liverpool) bei : "Mein Glückwunsch geht natürlich an Jürgen Klopp. Er hat aus einer guten Mannschaft eine weltklasse Truppe geformt. Die Krönung mit der Premier League ist natürlich einzigartig für ihn." Sir Kenny Dalglish bei BT Sports: "Seit Jürgen hier ist, herrscht eine positive Stimmung. Er verkörpert alles, wofür Liverpool immer gestanden hat. Ich glaube, wir werden noch eine glückliche Tage haben, solange Jürgen hier ist.

