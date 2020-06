FC Liverpool will offenbar sechs Stars loswerden

Beim Champions-League-Sieger FC Liverpool stehen angeblich gleich sechs Spieler auf der Streichliste für die neue Saison 2020/21. Dies berichtet die spanische AS.

Demnach will der Tabellenführer der Premier League zur neuen Spielzeit sein Mittelfeld verstärken, was zu einem Verkauf gleich mehrerer Stars führen könnte. Auf dieser Liste befinden sich dem Bericht zufolge Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Dejan Lovren, Adam Lallana, Harry Wilson (an Bournemouth ausgeliehen) und der an Hertha BSC verliehene Marko Grujic.

FC Liverpool: Kommen Traore und Neves aus Wolverhampton?

Mit Shaqiri (ehemals FC Bayern München) und dem Belgier Origi (früher VfL Wolfsburg) sind damit wohl gleich zwei ehemalige Bundesliga-Profis bei den Reds aufs Abstellgleis geraten.

Trainer Jürgen Klopp, der mit Liverpool in Kürze die englische Meisterschaft gewinnen kann, will sich nach AS-Informationen bei Ligakonkurrent Wolverhampton bedienen. Ruben Neves und Adama Traore sollen auf der Wunschliste stehen.