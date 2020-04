Premier League: Saisonende wegen Coronakrise in China? "Man würde uns schlachten"

Ein Premier-League-Klub hat offenbar in der Diskussion über die Fortsetzung der Saison in Zeiten der Coronakrise vorgeschlagen, die verbleibenden Partien im Ausland auszutragen. Das berichtet das The Athletic unter Berufung auf eigene Informationen.

"China wird immer wieder als mögliches Land vorgeschlagen, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn", zitiert das Portal einen der 20 Klub-Bosse: "Es ist eine verrückte Idee und ich gehe davon aus, dass das abgelehnt wird. Wenn wir die Spiele zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Teil der Welt austragen, würde man uns schlachten."

China, soll deshalb als möglicher Austragungsort der Endphase der Premier League vorgeschlagen worden sein, weil sich das Land, deren Region um die Stadt Wuhan als Brandherd des Virus gilt, von den schweren Ausmaßen der Pandemie Anfang des Jahres bereits erhole und die offizielle Zahl der Neu-Infizierten und Toten zuletzt gesunken war. Zuletzt wurde sogar die Ausgangsbeschränkung gelockert.

Allerdings bestehen aktuell erhebliche Zweifel an der Darstellung der chinesischen Regierung. Der seit längerem bestehende Verdacht, dass die Regierung in Peking die Zahl der Infizierten und Toten geschönt haben soll, erhielt am Freitag nach FAZ-Angaben neue Nahrung durch einen amerikanischen Geheimdienstbericht. Außerdem verstärken die Behörden in Wuhan schon wieder die Schutzmaßnahmen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern. Das berichtet der Guardian am Freitag.

Bundesliga: Mögliche Lehren und Folgen aus der Coronakrise © getty / imago images 1/16 Die Corona-Pandemie trifft den Fußball und vor allem die Bundesliga finanziell hart, mögliche Folgen und Lehren aus der Krise sind zahlreich und werden eifrig diskutiert. SPOX hat die wichtigsten zusammengefasst. © getty 2/16 GEHALTSOBERGRENZE: Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren ein Salary Cap nach Vorbild der nordamerikanischen Profiligen diskutiert. Jeder Klub hat dort nur ein begrenztes Budget für Spielergehälter zur Verfügung. © getty 3/16 Im Fußball uferten die Gehälter immer mehr aus. Laut DFL-Wirtschaftsreport machte in der vergangenen Saison der Anteil der Spielergehälter am Gesamtumsatz der Bundesligisten knapp 36 Prozent aus. Durch die Coronakrise erhält die Diskussion neue Nahrung. © getty 4/16 Nach Ansicht von Stefan Hofmann, Vorstandsvorsitzender beim FSV Mainz 05, wäre die Einführung einer Gehaltsobergrenze in der Bundesliga aber "ganz, ganz schwierig". © getty 5/16 ABLÖSESUMMEN: Dass der Transfermarkt in den vergangenen Jahren überhitzt war, ist noch gnädig ausgedrückt. Ablösesummen jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke waren keine Seltenheit mehr. © getty 6/16 Der Gipfel der Absurdität war 2017 der 222-Millionen-Transfer des brasilianischen Superstars Neymar zu Paris St.-Germain. Durch die Krise könnten die Summen wieder in "normalere" Regionen fallen. © imago images 7/16 Spielerberater Sascha Empacher erwartet im kicker "einen mageren Transfermarkt mit vielen ablösefreien Spielern und günstigen Talenten, aber eher keinen Transfer über 100 Millionen Euro". © imago images 8/16 Sein Kollege Jörg Neubauer bezweifelt hingegen einen langfristigen Effekt: "Der Mensch verfällt schnell wieder in alte Gewohnheiten. Und so kann es auch sein, dass sich Dinge wieder einpegeln, wie sie jetzt waren." © getty 9/16 RETTUNGSSCHIRM: Vor allem kleinere Klubs bangen in der Krise um ihre Existenz, von vielen Seiten wurde deshalb bereits die Errichtung eines Solidarfonds angeregt - die Großen helfen den Kleinen. © getty 10/16 "Perspektivisch kann man einen solchen Fonds entwickeln", sagte Hannover-Geschäftsführer Martin Kind bei Sport1, ein solcher Rettungsschirm für zukünftige Krisen könnte demnach aus Teilen der TV-Einnahmen gespeist werden. © imago images 11/16 Doch finanzielle Hilfen könnten schon bald benötigt werden, und in der Liga herrscht Uneinigkeit. "Einen Fonds zu gründen, um in schweren Zeiten einem Klub zu helfen, der nicht ordentlich gewirtschaftet hat, macht keinen Sinn", sagte Mainz-Boss Hofmann. © getty 12/16 BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte ähnlich argumentiert, gegenüber unverschuldet in Not geratenen Klubs wolle sich die Borussia aber solidarisch zeigen. © getty 13/16 50+1-REGEL: Gut möglich, dass die Klubs auf sich alleine gestellt sind, wenn die Not größer wird - und da kommt auf einmal wieder die 50+1-Regel ins Spiel. © getty 14/16 Für viele Vereine könnte die Öffnung für Investoren irgendwann die einzige Überlebenschance sein, sollte der Spielbetrieb noch länger ruhen. "Ich bin dafür, dass die Regel fällt", sagte Kind der Bild. © getty 15/16 Der 75-Jährige wittert seine Chance, schließlich kämpfte er schon lange vergeblich für die Abschaffung der Regel. Schalkes Finanzvorstand Peter Peters sieht momentan aber nicht den richtigen Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. © getty 16/16 Sport-Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Köln merkte hingegen an, "dass es immer sinnvoll ist, in Krisenzeiten das ganze System zu hinterfragen und zu lernen".

Coronakrise: Premier-League-Klubs drohen 870 Millionen Euro Verlust

Wie in der Bundesliga soll auch den englischen Vereinen nach Athletic-Angaben ein Verlust von bis zu 870 Millionen Euro an TV-Geldern drohen, sollte die aktuelle Spielzeit im Zuge der Coronakrise abgebrochen werden. Am Freitagnachmittag beraten die Premier-League-Klubs in einem Video-Meeting das weitere Vorgehen.

Aktuell ist der Spielbetrieb in England wie in Deutschland bis zum 30. April ausgesetzt. Wie die BBC am Freitag berichtet, soll das Datum der Wiederaufnahme jedoch weiter nach hinten geschoben werden. Zuletzt hatte der Independet berichtet, dass die Verantwortlichen eine Durchführung der restlichen Spieltage der Saison in Form eines "Weltmeisterschaftsmodus" mit täglichen Spielen im Juni und Juli und isolierten Mannschaftscamps in den Midlands und London planten.

Eine Verlegung der Spiele ins Ausland hätte laut Befürwortern jener Pläne jedoch aus infrastruktureller Sicht den Vorteil der Entlastung für medizinische Einrichtungen. So könnten die Klub-Einrichtungen nach Angaben von The Athletic beispielsweise als medizinische Notfallstationen dienen. Der FC Chelsea mit Klubeigentümer Roma Abramowitsch hatte bereits Mitte März dem britischen Gesundheitsdienst NHS das Hotel in Stadionnähe zur Verfügung gestellt. In diesem können Ärzte und Krankenpflegekräfte, die sich um Corona-Patienten kümmern, kostenlos wohnen.