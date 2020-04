FC Everton: Carlo Ancelotti lockt wohl die Real-Stars Gareth Bale und James Rodriguez

Der FC Everton soll mit Gareth Bale und James Rodriguez gleich zwei prominente Neuzugänge für die nächste Saison auserkoren haben. Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, ständen die Namen der beiden Stars von Real Madrid auf der Liste möglicher Neuzugänge von Trainer Carlo Ancelotti.

Demnach plane der englische Verein, den Vorstoß in den Kreis der Titelanwärter in der Premier League. Everton sei deshalb bereit, beiden Offensivspielern langfristige Verträge anzubieten. Bei diesem Vorhaben soll Everton auf die gute Beziehung Ancelottis zu seinen Ex-Spielern setzen.

Zwischen 2013 und 2015 stand der 60-Jährige beim spanischen Rekordmeister an der Seitenlinie. Ancelotti sei demnach überzeugt davon, zunächst einen der beiden Spieler von einem Transfer zu überzeugen, um dadurch auch den zweiten Kandidaten an die Mersey locken zu können.

Bale steht in der spanischen Hauptstadt bis 2022 unter Vertrag. Bereits vor der aktuellen Saison war der 30-Jährige mit einem Abschied von Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Ein Transfer zum chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning sei bereits "zu 90 Prozent perfekt" gewesen, scheiterte am Ende aber dennoch.

Real Madrid: Diese Stars könnten im Sommer gehen © getty 1/14 Bis auf Cristiano Ronaldo trennte sich Real Madrid nach den drei CL-Siegen in Folge von wenigen älteren Stars. Im Sommer könnte sich ein Großumbruch vollziehen - und auch der ein oder andere jüngere Spieler das Weite suchen. Ein Überblick. © getty 2/14 ALPHONSE AREOLA (27, Vertrag bis 2020): Der Ersatztorhüter (acht Einsätze) ist nur noch bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Real soll eine Kaufoption haben. Wie es mit ihm weitergeht, ist jedoch unklar. © getty 3/14 MARCELO (31, Vertrag bis 2022): Der Linksverteidiger hinkt schon länger den Erwartungen hinterher und liebäugelte häufiger mit einem Wechsel zu seinem Kumpel CR7 nach Turin. Ein Abschied ist wahrscheinlich. Ferland Mendy hat ihm den Rang abgelaufen. © getty 4/14 ALVARO ODRIOZOLA (24, Vertrag bis 2024): Der Rechtsverteidiger ist noch bis zum Sommer beim FC Bayern geparkt - und auch in München Reservist. Eine Zukunft dürfte er unabhängig davon in Madrid nicht haben. Achraf Hakimi soll vom BVB zurückkehren. © getty 5/14 SERGIO RAMOS (33, Vertrag bis 2021): Der Kapitän machte sich im zurückliegenden Sommer keine Freunde, als er offen einen Wechsel nach China erwog. Ramos ist mittlerweile über seinem Zenit. Nicht auszuschließen, dass sich die Wege dieses Jahr trennen. © getty 6/14 LUKA MODRIC (34, Vertrag bis 2021): Der Weltfußballer von 2018 hat wie Ramos und Marcelo seine besten Tage hinter sich. Angeblich soll er selbst entscheiden dürfen, was er im Sommer macht. Zuletzt zeigte Inter Mailand Interesse an dem Mittelfeldspieler. © getty 7/14 JAMES RODRIGUEZ (28, Vertrag bis 2021): Der Spielmacher kam nach zwei Jahren in München mit großen Ambitionen zurück zu Real, konnte sich bislang aber wieder nicht durchsetzen. Alles andere als eine endgültige Trennung im Sommer wäre überraschend. © getty 8/14 ISCO (27, Vertrag bis 2022): Als klassischer Straßenfußballer immer für geniale Momente gut, aber nur selten konstant. Aktuell dürfte Real kaum Bedarf sehen, ihn ziehen zu lassen. Spekulationen um einen Isco-Wechsel gibt es aber jeden Sommer. © getty 9/14 DANI CEBALLOS (23, Vertrag bis 2023): Als großes Versprechen vorgestellt, wusste der Mittelfeldmann bei Real kaum zu überzeugen. Aktuell spielt er auf Leihbasis bei Arsenal. Wie es mit ihm weitergeht, hängt auch von der Trainerfrage ab. © getty 10/14 BRAHIM DIAZ (20, Vertrag bis 2025): Wie von Ceballos ist Real-Coach Zinedine Zidane nicht von dem wendigen Flügelspieler überzeugt. Brahim dürfte verliehen werden, falls sich keine Veränderung auf der Trainerbank vollzieht. © getty 11/14 LUCAS VAZQUEZ (28, Vertrag bis 2021): Wenn die Blancos noch Geld mit dem rechten Außenstürmer machen möchten, müssen sie ihn wohl im Sommer verkaufen. Gegen eine Trennung spricht aktuell aber, dass Zidane ein großer Fan von Vazquez ist. © getty 12/14 GARETH BALE (30, Vertrag bis 2022): Der bei Zidane in Ungnade gefallene Waliser will seinen Vertrag erfüllen, sagt sein Berater. Die Gerüchte um einen Wechsel zurück in die Premier League sind dennoch omnipräsent. Dafür spielt er bei Real viel zu wenig. © getty 13/14 LUKA JOVIC (22, Vertrag bis 2025): Der ehemalige Frankfurter kommt unter Zidane maximal als Reservist zum Zug, stand zuletzt nicht einmal im Kader. Geht das so weiter, dürfte eine Leihe oder ein direkter Weiterverkauf nicht ausgeschlossen sein. © getty 14/14 MARIANO DIAZ (26, Vertrag bis 2023): Dem wuchtigen Mittelstürmer ergeht es noch schlechter als Jovic. 65 Minuten stehen auf seinem Konto. Der Klub wollte ihn im Winter schon abgeben. Ein Wechsel im Sommer ist - Stand jetzt - unvermeidbar.

Real Madrid: Wechselt Bale im Sommer ablösefrei?

Unter Trainer Zinedine Zidane gehört Bale nicht mehr zu den Stammspielern. Um sein Jahresgehalt in Höhe von 17 Millionen Euro einzusparen, soll der spanische Rekordmeister daher inzwischen nicht mehr ausschließen, ihn im kommenden Sommer ablösefrei ziehen zu lassen.

James, der bei Real Madrid und dem FC Bayern das Vertrauen Ancelottis spürte, steht dagegen nur noch bis 2021 unter Vertrag. Auch wegen einer Innenbandverletzung kommt der 28-Jährige in dieser Saison erst auf sieben LaLiga-Einsätze, seinen Stammplatz hatte er allerdings ohnehin verloren.

Aus Sicht Evertons könnten allerdings die Gehaltsforderungen, insbesondere die von Bale, zu einem Hindernis für die Transfers werden. Nach der Corona-Unterbrechung in der Premier League ist aktuell unklar, mit welchen Summen die englischen Vereine im Sommer planen können.