Xherdan Shaqiri angeblich vor Abschied vom FC Liverpool im Sommer

Xherdan Shaqiri wird den FC Liverpool offenbar nach der aktuellen Saison verlassen. Wie The Athletic berichtet, ist der Tabellenführer der Premier League bereit, den 28-Jährigen im Sommer ziehen zu lassen.

Bereits im abgelaufenen Transferfenster hatte ein Abschied Shaqiris im Raum gestanden. Die AS Rom wollte den Angreifer auf Leihbasis unter Vertrag nehmen, Liverpool hat einem möglichen Transfer jedoch einen Riegel vorgeschoben.

Liverpool: Shaqiri bisher nur mit 256 Einsatzminuten

In der laufenden Saison ist Shaqiri mehrmals wegen kleinerer Blessuren ausgefallen, aber auch generell ist für ihn an der großen Konkurrenz in der Offensive von Liverpool kein Vorbeikommen. Zu welchem Verein er wechseln könnte, ist allerdings noch offen.

Bisher kommt Shaqiri erst auf sechs Einsätze in der Premier League, in den letzten sieben Spielen hat der Schweizer Nationalspieler stets nicht im Kader gestanden. Er steht in Liverpool noch bis 2022 unter Vertrag.