FC Chelsea – FC Liverpool heute live im Livestream, Liveticker und TV sehen

Knaller im FA-Cup-Achtelfinale: Der FC Chelsea hat heute Abend den FC Liverpool zu Gast. Können die Blues dem Tabellenführer nach seiner ersten Niederlage erneut ein Bein stellen? Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung heute live im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Chelsea - FC Liverpool: Datum, Uhrzeit, Spielort

Ausgetragen wird das Aufeinandertreffen zwischen dem achtmaligen FA-Cup-Sieger Chelsea und den Reds, die die Trophäe siebenmal holten, am heutigen Dienstagabend (3. März) um 20.45 Uhr.

Gespielt wird an der Stamford Bridge in London. Die Spielstätte des Chelsea Football Club bietet 40.083 Besuchern Platz.

Chelsea gegen Liverpool heute live: FA Cup im Livestream

Wenn Ihr das Achtelfinale zwischen diesen beiden Größen des englischen Fußballs live sehen wollt, seid ihr bei DAZN richtig. Der Sportstreaming-Dienst hat sich in dieser Saison die Rechte für die Übertragungen des FA Cups gesichert und startet heute um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

Übrigens haben auch die anderen europäischen Pokalwettbewerbe wie Copa del Rey oder die italienische Coppa Italia diese Spielzeit ihr Zuhause bei DAZN. Auf den Ligabetrieb trifft dies genauso zu. Zum weiteren Repertoire des Streaming-Anbieters zählen unter anderem US-Sport, Winter- und Kampfsport, Darts und Tennis.

Chelsea vs. Liverpool heute live im FA Cup: Wo gibt es die Highlights?

Zusätzlich zur Live-Übertragung der Partie schneidet DAZN im Anschluss die wichtigsten Spielszenen zusammen und stellt Sie als Highlight-Videos zur Verfügung.

Diese findet Ihr stets entweder direkt bei DAZN, auf deren YouTube-Kanal oder hier bei uns auf SPOX.

FC Chelsea - FC Liverpool heute live: Liveticker zum FA Cup Achtelfinale

Auch beim Achtelfinale des FA Cups liefern wir Euch in gewohnter Manier einen Liveticker, der kostenlos zur Verfügung steht. Hier verpasst Ihr garantiert keine entscheidende Situation.

Zum SPOX-Liveticker gelangt Ihr hier.

Liverpool im FA Cup bei Chelsea: Welche Aufstellung wählt Jürgen Klopp?

Eine der spannendsten Fragen, die sich vor diesem Kracher im Achtelfinale stellt, ist die Aufstellung der Reds. Aufgrund der Fülle an Spielterminen ließ Jürgen Klopp im FA Cup bislang stets eine starke verjüngte Elf auflaufen, nahezu alle Stammkräfte wurden geschont. Ob der LFC-Coach das nach der ersten Niederlage in der Premier League und in solch einem prestigeträchtigen Duell fortsetzt?

Die Gastgeber um Trainer Frank Lampard haben eine Woche zum Vergessen hinter sich. Nach dem blamablen 0:3 in der Champions League gegen den FC Bayern kamen die Hauptstädter am Wochenende nicht über ein 2:2 beim Tabellen-18. Bournemouth hinaus. Heute besteht die Chance zur Wiedergutmachung.

