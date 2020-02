Transfers: FC Chelsea offenbar mit Ajax wegen Hakim Ziyech einig

Der FC Chelsea hat sich angeblich mit den Verantwortlichen von Ajax auf einen Transfer von Hakim Ziyech verständigt. Wie De Telegraaf berichtet, haben beide Klubs in den vergangenen 24 Stunden eine mündliche Einigung über einen Wechsel im Sommer erzielt.

Eigentlich wollte Chelsea-Coach Frank Lampard den marokkanischen Nationalspieler am liebsten schon im Winter nach London holen, ein Deal scheiterte aber. Nun soll der Transfer im Sommer für eine Summe von rund 45 Millionen Euro klappen.

FC Bayern und BVB angeblich auch an Ziyech interessiert

Ein Vertrag sei zwar noch nicht unterschrieben, weswegen theoretisch auch noch andere Topklubs die Chance auf einen Deal hätten. Bislang seien die Blues aber der einzige Verhandlungspartner.

In der Vergangenheit wurden auch die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und der FC Bayern München mit dem 26-jährigen Offensivmann in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022.