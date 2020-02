Premier League: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

Der Lauf von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool geht weiter. Auch gegen den FC Southampton siegen die Reds souverän mit 4:0 und können Ihre Tabellenführung in der Premier League weiter ausbauen. Doch wann kann Liverpool eigentlich schon Meister werden? SPOX hat die Antworten.

FC Liverpool: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

In der Premier League können in dieser Spielzeit bei aktuellem Punktestand, abgesehen vom FC Liverpool, nur noch sieben Mannschaften (Manchester City, Leicester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Sheffield United, Manchester United, Wolverhampton Wanderers) theoretisch Meister werden, da diese einen maximalen Rückastand von 39 Punkten (maximale Punktausbeute in den verbleibenden 13 Spielen) auf die Reds aufweisen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Reds reichen also (angenommen die anderen Teams holen keine Punkte mehr bzw. bei direktem Aufeinandertreffen punktet das schlechter platzierte Team) drei Siege, um bereits zehn Spieltage vor Schluss, also am 28. Spieltag englischer Meister zu werden. Der 28. Spieltag findet am 01. März 2020 statt.

FC Liverpool: Diese Spieler haben noch kein Heimspiel an der Anfield Road verloren © getty 1/21 Liverpool hat seit 42 Ligaspielen nicht mehr verloren. Vor heimischer Kulisse sind die Reds sogar seit April 2017 (1:2 gegen Crystal Palace) ungeschlagen. SPOX zeigt, welche Spieler aus dem aktuellen Kader noch nie in Anfield verloren haben. © getty 2/21 Adrian: 6 Spiele (4-mal Startelf, 6 Siege, kein Remis) ohne Pleite in Anfield. © getty 3/21 Der Ersatz- und Pokalkeeper der Reds kam im Sommer 2019 ablösefrei von West Ham United. Zu Beginn der Saison ersetzte Adrian den verletzten Stammkeeper Alisson. In insgesamt zehn Spielen kassierte der 33-jährige Spanier neun Gegentore. © getty 4/21 Xherdan Shaqiri: 15 Spiele (8-mal Startelf, 14 Siege, 1 Remis). © getty 5/21 Der ehemalige Bayern-Spieler wechselte 2018 von Stoke City für rund 15 Millionen Euro nach Liverpool. Der Offensivspieler kommt allerdings nur selten zum Einsatz. In dieser Saison traf Shaqiri bisher einmal. © getty 6/21 Naby Keita: 16 Spiele (8-mal Startelf, 14 Siege, 2 Remis). © getty 7/21 Aufgrund von mehreren Verletzungen kam der Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit erst in wenigen Spielen zum Einsatz. Der FC Liverpool verpflichtete Keita 2018 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig. © getty 8/21 Fabinho: 22 Spiele (18-mal Startelf, 21 Siege, 1 Remis). © getty 9/21 Seit seinem Wechsel von der AS Monaco (Ablöse: 45 Millionen Euro) ist der Brasilianer der Dreh- und Angelpunkt im defensiven Mittelfeld. Zudem kann Fabinho in der Innenverteidigung spielen. © getty 10/21 Alex Oxlade-Chamberlain: 24 Spiele (11-mal Startelf, 18 Siege, 6 Remis). © getty 11/21 Der vielseitige Mittelspieler kam 2017 für 38 Millionen Euro vom FC Arsenal zu den Reds. In der Premier League traf Oxlade-Chamberlain in dieser Saison dreimal, überzeugte aber besonders durch seine Laufstärke. © getty 12/21 Alisson Becker: 28 Spiele (28-mal Startelf, 26 Siege, 2 Remis). © getty 13/21 Liverpools unangefochtene Nummer eins und frisch gekürter Welttorhüter wechselte 2018 von der Roma für 62,5 Millionen Euro zum Klopp-Team. Alisson musste in der laufenden Liga-Saison erst sechsmal hinter sich greifen und blieb elfmal ohne Gegentor. © getty 14/21 Virgil van Dijk: 39 Spiele (39-mal Startelf, 35 Siege, 4 Remis). © getty 15/21 Der LFC verpflichtete den Innenverteidiger 2018 für die Rekordsumme von 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton. Van Dijk überzeugt nicht nur in der Defensive, er sorgt auch mit seiner Kopfballstärke beim Gegner für Gefahr (aktuell vier Tore). © getty 16/21 Andrew Robertson: 44 Spiele (43-mal Startelf, 38 Siege, 6 Remis). © getty 17/21 Ein echter Schnapper: Für den Linksverteidiger, der bereits einige Tore vorbereitet hat, bezahlten die Reds 2017 lediglich neun Millionen Euro an Hull City. Inzwischen gehört Robertson zu den besten seines Fachs. © getty 18/21 Mohamed Salah: 50 Spiele (49-mal Startelf, 41 Siege, 9 Remis). © getty 19/21 Bei Chelsea wurde sein Potenzial nicht erkannt, bei der Roma entwickelte er sich und seit 2017 (Ablöse: 42 Millionen Euro) schießt Salah für Liverpool alles in Grund und Boden. Ein absoluter Erfolgsgarant! © getty 20/21 Sadio Mane: 59 Spiele (56-mal Startelf, 50 Siege, 9 Remis). © getty 21/21 Mane, der 2016 für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton kam, spielt aktuell die beste Saison seiner Karriere. In 31 Pflichtspielen sammelte der Senegalese bereits 26 Scorerpunkte (15 Tore, elf Vorlagen).

FC Liverpool: So werden die Reds Meister

Der FC Liverpool krönt sich zum Premier-League-Meister 2019/20, wenn ...

man in den verbleibenden 13 Spielen mindestens sechs Spiele gewinnt.

Das heißt, dass Liverpool...

maximal 21 Punkte weniger holen darf als Manchester City +

maximal 23 Punkte weniger holen darf als Leicester City +

maximal 31 Punkte weniger holen darf als der FC Chelsea +

maximal 35 Punkte weniger holen darf als Tottenham Hotspur +

maximal 36 Punkte weniger holen darf als Sheffield United +

maximal 37 Punkte weniger holen darf als Manchester United und die Wolverhampton Wanderers.

* Hat Liverpool das jeweilig bessere Torverhältnis dürfen eben genannte Teams auch einen Punkt mehr holen.

FC Liverpool: Die nächsten Premier-League-Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 15.02.2020 Premier League Norwich City A 24.02.2020 Premier League West Ham United H 29.02.2020 Premier League FC Watford A 07.03.2020 Premier League AFC Bournemouth H 16.03.2020 Premier League FC Everton A

Premier League: Die Tabelle nach 25 von 38 Spieltagen