Premier League: Manchester United hält Kontakt zu Champions-League-Plätzen - Martial gelingt Geniestreich

Manchester United hat am 27. Spieltag der Premier League den FC Watford souverän mit 3:0 (1:0) geschlagen und mit dem zweiten Sieg in Folge den Kontakt zu den Champions-League-Plätzen gehalten. Für einen Hingucker sorgte am Sonntag Anthony Martial. Am Abend empfängt der FC Arsenal noch den FC Everton (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer steht mit 41 Punkten nun vor Tottenham Hotspur (40) auf Rang fünf. Das Team von Jose Mourinho hatte am Samstag 1:2 beim FC Chelsea verloren.

Winter-Neuzugang Bruno Fernandes erzielte kurz vor der Pause per Foulelfmeter den Führungstreffer für die Red Devils (42.). Martial erhöhte nach einer knappen Stunde auf 2:0 und das höchst sehenswert.

Nachdem der Franzose zunächst an Watford-Keeper Ben Forster gescheitert war, holte er sich den Abpraller an der Grundlinie, ließ Etienne Capoue per Hackentrick aussteigen und chippte den Ball an Foster vorbei ins Netz (hier geht's zum Video). Mason Greenwood sorgte eine Viertelstunde vor Schluss mit einem satten Linksschuss unter die Latte für den Endstand.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke musste unterdessen mit Norwich City eine deutliche 0:3 (0:2)-Niederlage bei den Wolverhampton Wanderers hinnehmen. Diogo Jota (19./30.) schoss die Gastgeber vor der Halbzeitpause mit zwei Treffern zur Führung, Raul Jimenez (50.) traf zum Endstand. Norwich bleibt mit 18 Punkten Tabellenletzter.

Premier-League-Tabelle: Enger Kampf um Platz vier - Liverpool enteilt