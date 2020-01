Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Die englische Woche in der Premier League geht weiter. Wer heute gegen wen spielt und wo Ihr diese Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit Tottenham Hotspur, Manchester United und Leicester City spielen heute drei Mannschaften, die allesamt um die internationalen Plätze kämpfen.

Premier League: Die Partien des Tages im Überblick

Nachdem gestern bereits zwölf Mannschaften aktiv waren, finden heute drei weitere Spiele statt.

Uhrzeit Heim Gast 20.30 Uhr Leicester City West Ham United 20.30 Uhr Tottenham Hotspur Norwich City 21.15 Uhr Manchester United FC Burnley

Premier League heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte an der Premier League hält in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky. Heute gibt es auf Sky folgende Spiele zu sehen:

20.30 Uhr: Leicester City gegen West Ham United auf Sky Sport 2 .

. 21.15 Uhr: Manchester United gegen Burnley auf Sky Sport 1.

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Spiele sogar via SkyGo im Livestream sehen. Falls Ihr die beiden Partien live sehen wollt, aber kein Sky-Abo habt, könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Tagespass kaufen und so live dabei sein.

Premier League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Alle Spiele der Premier League könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Premier League: Die Tabelle vor den heutigen Partien

Die Meisterschaft in diesem Jahr ist zu 99 Prozent schon entschieden, spannend wird es jedoch auf den nachfolgenden Tabellenplätzen. Durch das Unentschieden von Chelsea gestern Abend (2:2 gegen Arsenal) könnte United sich heute bis auf drei Punkte an die Blues heranschieben.

Leicester will dahingegen zurück in die Erfolgsspur, nach zwei Niederlagen in Serie brauchen die Foxen unbedingt einen Sieg gegen Abstiegskandidat West Ham.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 22 52:14 38 64 2. Manchester City 24 65:27 38 51 3. Leicester City 23 48:23 25 45 4. FC Chelsea 24 41:32 9 40 5. Manchester United 23 36:27 9 34 6. Wolverhampton Wanderers 23 34:30 4 34 7. Sheffield United 24 25:23 2 33 8. Tottenham Hotspur 23 36:31 5 31 9. FC Southampton 24 31:42 -11 31 10. FC Arsenal 24 32:34 -2 30 11. Crystal Palace 24 22:28 -6 30 12. FC Everton 24 28:35 -7 30 13. Newcastle United 24 24:36 -12 30 14. FC Burnley 23 26:38 -12 27 15. Brighton & Hove Albion 24 27:34 -7 25 16. Aston Villa 24 31:45 -14 25 17. West Ham United 22 26:34 -8 23 18. AFC Bournemouth 24 23:37 -14 23 19. FC Watford 24 21:36 -15 23 20. Norwich City 23 23:45 -22 17

Premier League: Der Spieltag in der Übersicht