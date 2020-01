Premier League: FC Liverpool gegen Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Premier League geht in den 23. Spieltag und zum Abschluss kommt es zum Duell der Erzrivalen FC Liverpool und Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Liverpool - ManUnited heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Spitzenreiter FC Liverpool empfängt am heutigen Sonntag Manchester United. Gespielt wird im legendären Anfield. Das Kultstadion in Liverpool fasst 54.047 Zuschauer. Bereits 1884 fand hier das erste Fußballspiel statt.

Anstoß der Partie ist heute um 17.30 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Craig Pawson.

Liverpool gegen Manchester United heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Premier League in Deutschland besitzt seit dieser Saison wieder Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Liverpool gegen Manchester heute live und exklusiv in voller Länge. Um 17 Uhr beginnt die Übertragung mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und dem Experten Rene Adler.

Zudem zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via SkyGo und Sky Ticket.

Die anderen europäischen Topligen wie die spanische LaLiga, die italienische Serie A oder die französische Ligue 1 gibt es live und exklusiv auf DAZN. Den Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat ist dabei kostenlos.

Premier League heute live: Liverpool - ManUnited im Liveticker

SPOX bietet zu allen Partien der Premier League einen ausführlichen Liveticker an. So verpasst Ihr auch unterwegs keine wichtige Szene und seid auf dem Laufenden.

Liverpool - Manchester United heute live im Liveticker

FC Liverpool auf Rekordkurs: Das ist die punktbeste Mannschaft aller Zeiten © getty 1/32 Der FC Liverpool hat bis jetzt 96,8 Prozent aller Punkte in der Premier League geholt und könnte am Ende des Jahres der beste Meister in Europas Top-5-Ligen aller Zeiten sein. Der FC Bayern hatte diesen Titel übrigens auch einmal inne - kurz. Das Ranking. © getty 2/32 Platz 30: BAYERN MÜNCHEN, Saison 2016/17 - 82 Punkte aus 34 Spielen (80,4 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Bundesliga. © getty 3/32 Platz 28: REAL MADRID, Saison 2014/15 - 92 Punkte aus 38 Spielen (80,7 Prozent), Platz zwei in der Primera Division. © getty 4/32 Platz 28: REAL MADRID, Saison 2010/11 - 92 Punkte aus 38 Spielen (80,4 Prozent) - Platz zwei in der Primera Division. © getty 5/32 Platz 24: FC CHELSEA, Saison 2016/17 - 93 Punkte aus 38 Spielen (81,6 Prozent), Platz eins in der Premier League. © getty 6/32 Platz 24: FC BARCELONA, Saison 2017/18 - 93 Punkte aus 38 Spielen (81,6 Prozent), Platz eins in der Primera Division. © getty 7/32 Patz 24: REAL MADRID, Saison 2016/17 - 93 Punkte aus 38 Spielen (81,6 Prozent), Platz eins in der Primera Division. © getty 8/32 Platz 24: PARIS SAINT-GERMAIN, Saison 2017/18 - 93 Punkte aus 38 Spielen (81,6 Prozent), Platz eins in der Ligue 1. © imago images 9/32 Platz 23: JUVENTUS, Saison 1976/77 - 74 Punkte aus 30 Spielen (82,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Serie A. (Alle Punktzahlen wurden auf die 3-Punkte-Regel umgerechnet.) © imago images 10/32 Platz 21: INTER MAILAND, Saison 1988/89 - 84 Punkte aus 34 Spielen (82,4 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Serie A. © getty 11/32 Platz 21: FC BAYERN MÜNCHEN, Saison 2017/18 - 84 Punkte aus 34 Spielen (82,4 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Bundesliga. © getty 12/32 Platz 20: FC BARCELONA, Saison 2014/15 - 94 Punkte aus 38 Spielen (82,5 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division. © getty 13/32 Platz 16: JUVENTUS, Saison 2017/18 - 95 Punkte aus 38 Spielen (83,3 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Serie A. © getty 14/32 Platz 16: FC CHELSEA, Saison 2004/05 - 95 Punkte aus 38 Spielen (83,3 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Premier League. © imago images 15/32 Platz 16: FC BARCELONA, Saison 1958/59 - 75 Punkte aus 30 Spielen (83,3 Prozent aller möglichen Punkte) - Platz eins in der Primera Division. © getty 16/32 Platz 16: AS MONACO, Saison 2016/17 - 95 Punkte aus 38 Spielen (83,3 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Ligue 1. © getty 17/32 Platz 13: FC BARCELONA, Saison 2010/11 - 96 Punkte aus 38 Spielen (84,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division. © getty 18/32 Platz 13: REAL MADRID, Saison 2009/10 - 96 Punkte aus 38 Spielen (84,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz zwei in der Primera Division. © getty 19/32 Platz 13: PARIS SAINT-GERMAIN, Saison 2015/16 - 96 Punkte aus 38 Spielen (84,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Ligue 1. © imago images 20/32 Platz 12: REAL MADRID, Saison 1960/61 - 76 Punkte aus 30 Spielen (84,4 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division (Foto: Alfredo Di Stefano). © getty 21/32 Platz 10: INTER MAILAND, Saison 2006/07 - 97 Punkte aus 38 Spielen (85,1 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Serie A. © getty 22/32 Platz 10: FC LIVERPOOL, Saison 2018/19 - 97 Punkte aus 38 Spielen (85,1 Prozent aller möglichen Punkte), Platz zwei in der Premier League und damit statistisch der beste Zweitplatzierte in dieser Liste. © getty 23/32 Platz 9: MANCHESTER CITY, Saison 2018/19 - 98 Punkte aus 38 Spielen (86 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Premier League. © getty 24/32 Platz 8: FC BAYERN MÜNCHEN, Saison 2015/16 - 88 Punkte aus 34 Spielen (86,3 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Bundesliga. © getty 25/32 Platz 7: FC BARCELONA, Saison 2009/10 - 99 Punkte aus 38 Spielen (86,8 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division. © getty 26/32 Platz 4: MANCHESTER CITY, Saison 2017/18 - 100 Punkte aus 38 Spielen (87,7 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Premier League. © getty 27/32 Platz 4: FC BARCELONA, Saison 2012/13 - 100 Punkte aus 38 Spielen (87,7 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division. © getty 28/32 Platz 4: REAL MADRID, Saison 2011/12 - 100 Punkte aus 38 Spielen (87,7 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Primera Division. © getty 29/32 Platz 3: FC BAYERN MÜNCHEN, Saison 2013/14 - 90 Punkte aus 34 Spielen (88,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Bundesliga. © getty 30/32 Platz 2: FC BAYERN MÜNCHEN, Saison 2012/13 - 91 Punkte aus 34 Spielen (89,2 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Bundesliga. © getty 31/32 Platz 1: JUVENTUS, Saison 2013/14 - 102 Punkte aus 38 Spielen (89,5 Prozent aller möglichen Punkte), Platz eins in der Serie A. © getty 32/32 PS: Neben Liverpool würden in der aktuellen Saison nach 19 Ligaspielen auch Juventus (84,2 Prozent), Inter Mailand (80,7 Prozent) und Paris Saint-Germain (80,7 Prozent) einen Platz in den Top 30 erhalten.

FC Liverpool gegen ManUnited: So könnten sie spielen

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen für das Spiel Liverpool gegen Manchester United:

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson - Chamberlain, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson - Chamberlain, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams - Fred, Matic - Mata, Pereira, James - Martial

Premier League: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Der FC Liverpool zieht weiterhin einsamt seine Kreise an der Spitze der Premier League. Trotz einem Spiel weniger beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manchester City bereits 14 Punkte. Manchester United liegt aktuell auf Platz 5 und muss aufpassen, nicht vom Überraschungsteam Sheffield United kassiert zu werden.