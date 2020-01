Manchester United trifft im Hinspiel des League-Cup-Halbfinals auf Titelverteidiger Manchester City. Für die Hausherren ist ein Sieg gegen den Lokalrivalen mehr als nur Prestige, sondern die Chance, ein Ausrufezeichen in einer schwierigen Saison zu setzen. Für City zählen wegen der vermeintlich aussichtslosen Situation in der Liga ohnehin nur noch die Pokalwettbewerbe. SPOX gibt Euch alle Informationen, wo Ihr die Partie im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Manchester United - Manchester City: Wann und wo findet das Halbfinale des League Cup statt?

Das Hinspiel im Halbfinale des englischen League Cup zwischen Manchester United und Manchester City findet am Dienstag, den 7. Januar um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester statt. Im Rückspiel hat Lokalrivale und Titelverteidiger City Heimrecht: Am Mittwoch, 29. Januar, fällt um 20.45 Uhr im Etihad Stadium die Entscheidung, wer ins Finale des Carabao Cup einzieht.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen Manchester City heute live im TV und Livestream?

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City im Halbfinale des EFL Cup könnt Ihr am heutigen Dienstagabend live auf DAZN verfolgen. Der Streaminganbieter hat in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte für den League Cup und überträgt alle Hin- und Rückspiele des Halbfinals sowie das Finale im Wembley Stadion. Eine TV-Übertragung im linearen Fernsehen wird es nicht geben.

Die Übertragung beginnt pünktlich um 21 Uhr. DAZN ist mit Kommentator Uli Hebel und Experte Helge Payer live und exklusiv am Start.

Manchester United gegen Manchester City heute live sehen: Was ist DAZN?

DAZN ist die Destination für alle Sportbegeisterten: Neben den Rechten für den englischen League Cup und FA Cup überträgt DAZN unter anderem 40 Bundesligaspiele und 100 Champions-League-Spiele live und exklusiv. Außerdem seid Ihr dort bei allen Spielen der Europa League, der Ligue 1, LaLiga und der Serie A mit dabei.

Zusätzlich zum größten Live-Fußball-Angebot Deutschlands hat DAZN auch für Fans von NBA, NFL, NHL, MLB, Boxen, Tennis, Darts und Hockey die besten Übertragungen zu bieten.

Ein Monatsabo beim "Netflix des Sports" kostet 11,99 Euro. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, spart noch einmal und ist mit 119,99 Euro dabei.

Manchester United gegen Manchester City heute live im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, die EFL-Cup-Partie zwischen Manchester United und Manchester City im Livestream zu verfolgen, bleibt mit dem Liveticker auf SPOX immer auf dem Laufenden.

Manchester United gegen Manchester City heute live: Die sportliche Ausgangssituation

Beim Blick auf das Startprogramm ins neue Jahr hatte Manchester United Anlaufschwierigkeiten befürchtet - und die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Bislang warten die Red Devils in 2020 auf ihr erstes Tor und ihren ersten Sieg (0:2 gegen Arsenal in der Premier League, 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers im FA Cup).

Die kommende Aufgabe gegen den Lokalrivalen Manchester City wird nicht einfacher - wobei United seine wohl bislang stärkste Saisonleistung gegen das Team von Pep Guardiola zeigte: Vor genau einem Monat gewannen die Red Devils auswärts im Etihad mit 2:1 gegen den amtierenden Meister.

Allerdings gehört es auch zur Wahrheit der Saison von United, dass immer dann ein Rückschlag kam, wenn die Formkurve nach oben zeigte.

Für Manchester City ist die sportliche Situation kompliziert: Die Meisterschaft ist wegen des erdrückenden Rückstands auf Liverpool vermutlich nicht mehr zu gewinnen, stattdessen soll die gesamte Konzentration auf den drei Pokalwettbewerben, allen voran der Champions League, liegen.

Im League Cup könnte City das erste Team seit Liverpool von 1981 bis 1984 werden, dass den Wettbewerb dreimal in Folge gewinnen kann. Die letzte Niederlage im League Cup kassierte City in der Saison 2016/2017. Damals scheiterten die Citizens im Achtelfinale - und zwar an Manchester United.

Manchester United - Manchester City: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 07.12.2019 Premier League Manchester City Manchester United 1:2 24.04.2019 Premier League Manchester United Manchester City 0:2 11.11.2018 Premier League Manchester City Manchester United 3:1 07.04.2018 Premier League Manchester City Manchester United 2:3 10.12.2017 Premier League Manchester United Manchester City 1:2

Manchester United - Manchester City im EFL Cup heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester United: Romero - Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams - Fred, Matic - Greenwood, Lingard, Rashford - Martial

Romero - Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams - Fred, Matic - Greenwood, Lingard, Rashford - Martial Manchester City: Bravo, - Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko - Foden, Rodri, De Bruyne - Bernardo, Jesus, Sterling

League Cup: Das Halbfinale des EFL Cup im Überblick