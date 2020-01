Ihr wollt den englischen League Cup live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! Wir von SPOX zeigen Euch, wie Ihr garantiert nichts verpasst und immer am Ball bleibt.

Alle Spiele des League Cups live und in voller Länge sehen? DAZN macht's möglich! Sichere Dir jetzt einen kostenlosen DAZN-Probemonat und verpasse kein Spiel des Carabao Cups.

Spannung ist in den Halbfinalpartien des englischen League Cups garantiert, aber wer wird sich am Ende durchsetzen und nach Hin- und Rückspiel den Einzug ins Finale im Wembley Stadion perfekt machen? Kann Manchester City seinen Titel verteidigen?

League Cup live im TV und Livestream sehen - so geht's

Der Streaminganbieter DAZN hat sich die Exklusivrechte in Deutschland und Österreich für den englischen Ligapokal gesichert und zeigt sowohl die Hin- als auch die Rückspiele beider Halbfinalbegegnungen und das Finale live und in voller Länge.

Neben dem Carabao Cup überträgt DAZN auch den englischen FA Cup sowie Spiele der europäischen Topligen Bundesliga, Primera Division, Serie A und Ligue 1. Dazu kommen über 100 Partien der Champions League und sämtliche Duelle der Europa League. Außerdem hat das "Netflix des Sports" zahlreiche weitere Sportarten im Angebot, etwa die US-Sportligen NBA, NFL, NHL und MLB sowie Topevents im Darts, Boxen oder Tennis.

Pro Monat kostet DAZN 11,99 Euro und im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Die ersten 30 Tage sind aber dank eines gratis Probemonats kostenfrei. Hier geht's lang!

League Cup im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem! Wir von SPOX bieten zu allen Partien und vielen weiteren Sportereignissen einen ausführlichen Liveticker. Hier geht's zu unserem Liveticker-Kalender.

Zu den Hinspielen:

Zu den Rückspielen:

© getty

League Cup: Die Halbfinalpartien im Überblick

Die Hinspiele des League Cups werden am 7. und 8. Januar 2020 ausgetragen. Die Rückspiele finden dann am 28. und 29. Januar statt.

Datum Heimteam Auswärtsteam Anstoß 7. Januar 2020 Manchester United Manchester City 21 Uhr 8. Januar 2020 Leicester City Aston Villa 21 Uhr 28. Januar 2020 Aston Villa Leicester City 20.45 Uhr 29. Januar 2020 Manchester City Manchester United 20.45 Uhr

League Cup: Das Finale

Am Sonntag, 1. März 2020, steigt im legendären Wembley Stadion in London dann das große Finale des Carabao Cups. Titelverteidiger ist Pep Guardiolas Manchester City, das im letztjährigen Finale den FC Chelsea mit 4:3 im Elfmeterschießen bezwang. Auch das Finale gibt's live und in voller Länge bei DAZN zu sehen.