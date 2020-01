FA Cup live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Runde des FA Cup im Livestream?

In der 3. Runde steigen die englischen Topteams in den FA Cup ein. Liverpool, Manchester City, Chelsea und Co. wollen am Wochenende den Grundstein für den prestigereichen Titelgewinn legen. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Spiele des FA Cup im Livestream.

FA Cup live sehen: Wann findet die 3. Runde der Saison 2019/2020 statt?

Die 3. Runde des FA Cup findet traditionell am ersten Januar-Wochenende statt. In der Saison 2019/2020 werden die Spiele von Samstag, den 4. Januar, bis zum Montag, den 6. Januar, ausgetragen.

In der 3. Runde steigen die Klubs der Championship und der Premier League in den Wettbewerb ein. Unter anderem werden also Liverpool, Manchester City, Chelsea und Manchester United an den Start gehen.

Wer zeigt / überträgt den FA Cup live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte des FA Cup liegen seit dieser Saison bei DAZN. Das Sport-Streamingportal zeigt ab der 3. Runde ausgewählte Spiele - wenn die Topteams wie Titelverteidiger Manchester City und die diesjährigen Dominatoren aus Liverpool in den Wettbewerb einsteigen.

FA Cup live sehen auf DAZN: So geht's

DAZN überträgt in dieser Saison die Highlight-Spiele aus dem FA Cup. In der 3. Runde sind das unter anderem die Auftritte von Liverpool, Manchester City, Manchester United, Leicester City, Chelsea, Arsenal und Tottenham.

Dazu kommen beim "Netflix des Sports" zahlreiche Highlight-Wettbewerbe aus anderen Sportarten wie etwa die NBA, NFL, NHL und MLB, Darts, Tennis oder Hockey.

Das gesamte Angebot von DAZN gibt es zu einem monatlichen Abonnement-Preis von 11,99 Euro. Ein Jahresabo ist für 119,99 Euro zu bekommen. Für Einsteiger bietet DAZN einen Monat gratis an. Hier sichert Ihr Euch den kostenlosen Probemonat.

FA Cup, Termine: Die 3. Runde im Überblick

Titelverteidiger Manchester City steigt mit einem Heimspiel gegen Port Vale in den FA Cup 2019/2020 ein. Für den FC Liverpool beginnt die FA-Cup-Saison mit einem besonderen Spiel: dem Merseyside-Derby gegen den FC Everton.

Hier gibt es einen Überblick über die 32 Partien der 3. Runde des FA Cup.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Livestream 04.01.2020 13.31 Uhr Rochdale AFC Newcastle United DAZN 04.01.2020 13.31 Uhr Bristol City Shrewsburg Town 04.01.2020 13.31 Uhr Millwall FC Newport County 04.01.2020 13.31 Uhr Rotherham United Hull City 04.01.2020 13.31 Uhr Burnley Peterborough United 04.01.2020 13.31 Uhr Birmingham City Blackburn Rovers 04.01.2020 16.01 Uhr Fulham Aston Villa DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Cardiff City Carlisle United 04.01.2020 16.01 Uhr Oxford United Hartlepool United 04.01.2020 16.01 Uhr Southampton Huddersfield Town DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Brighton & Hove Albion Sheffield Wednesday 04.01.2020 16.01 Uhr Reading Blackpool 04.01.2020 16.01 Uhr Watford FC Tranmere Rovers 04.01.2020 16.01 Uhr Preston North End Norwich City DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Brentford FC Stoke City 04.01.2020 18.31 Uhr Leicester City Wigan Athletic DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr Wolverhampton Wanderers Manchester United DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr AFC Bournemouth Luton Town 04.01.2020 18.31 Uhr Manchester City Port Vale FC DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr Fleetwood Town Portsmouth FC 05.01.2020 15.01 Uhr Queens Park Rangers Swansea City 05.01.2020 15.01 Uhr Chelsea Nottingham Forest DAZN 05.01.2020 15.01 Uhr Charlton Athletic West Bromwich Albion 05.01.2020 15.01 Uhr Sheffield United AFC Fylde DAZN 05.01.2020 15.01 Uhr Bristol Rovers Coventry City 05.01.2020 15.01 Uhr Crewe Alexandra Barnsley FC 05.01.2020 15.01 Uhr Middlesbrough FC Tottenham Hotspur DAZN 05.01.2020 15.01 Uhr Crystal Palace Derby County DAZN 05.01.2020 15.01 Uhr Burton Albion Northampton Town 05.01.2020 17.01 Uhr Liverpool Everton DAZN 05.01.2020 19.16 Uhr Gillingham FC West Ham United 06.01.2020 20.56 Uhr Arsenal Leeds United DAZN

FA Cup: Warum beginnen die Spiele der 3. Runde zu ungewöhnlichen Anstoßzeiten?

Die FA kündigte Anfang Dezember an, dass die Spiele der 3. Runde des FA Cup mit einer Minute Verspätung angepfiffen werden. Mit den ungewöhnlichen Anstoßzeiten will der englische Fußballverband im Rahmen der Kampagne "Heads up" auf Probleme mit der psychischen Gesundheit aufmerksam machen.

Die 32 Partien beginnen deshalb

am Samstag um 13:31 Uhr, 16:01 Uhr und 18:31 Uhr

um 13:31 Uhr, 16:01 Uhr und 18:31 Uhr am Sonntag um 15:01 Uhr, 17:01 Uhr und 19:16 Uhr

um 15:01 Uhr, 17:01 Uhr und 19:16 Uhr am Montag um 20:56 Uhr

Die FA ermutigte die Fans in der offiziellen Mitteilung zu der Aktion, in der einen Minute der Verzögerung darüber nachzudenken, "welchen Einfluss eine Minute auf das eigene Wohlbefinden und die Unterstützung von Familienmitgliedern und Freunden haben kann".

Mit der Kampagne "Heads up" will die FA die Beliebtheit des Fußball nutzen, um Menschen, vor allem Männer, zu animieren, über ihre psychische Gesundheit zu sprechen. Außerdem soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die geistige einen genauso hohen Stellenwert hat wie die körperliche Gesundheit.