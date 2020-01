FA Cup: 3. Runde mit Manchester City und Manchester United heute live im Livestream sehen

Am heutigen Samstag beginnt die 3. Runde des englischen FA Cup - und damit greifen auch die ersten Topteams aus der Premier League ins Geschehen ein. SPOX gibt Euch alle Informationen, wie Ihr die Spiele im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

FA Cup, 3. Runde heute live: Wann finden die Partien statt?

Am heutigen Samstag werden insgesamt 20 Partien des englischen FA Cup ausgetragen. Dabei starten die ersten Spiele um 13.31 Uhr, neun Begegnungen beginnen um 16.01 Uhr, ehe fünf um 18.31 Uhr angepfiffen werden.

Die Highlights am Sonntag sind die Auftritte der beiden Manchester-Klubs. Manchester City hat dabei die vermeintlich einfachere Aufgabe: Der Titelverteidiger trifft nämlich im heimischen Etihad Stadium auf den Viertligisten Port Vale. Die Partie beginnt um 18.31 Uhr.

Zur gleichen Anstoßzeit hat Manchester United eine deutlich schwierigere Aufgabe zu bewältigen: Die Red Devils sind beim Premier-League-Siebten Wolverhampton Wanderers zu Gast.

Auch der derzeitige Zweite der englischen Eliteliga startet um die gleiche Zeit in seine FA-Cup-Saison: Leicester City hat ein Heimspiel gegen Wigan Athletic.

FA Cup: 3. Runde heute live im Livestream sehen

Ab dieser Saison könnt Ihr die Highlight-Spiele des englischen FA Cup im Livestream auf DAZN sehen. Die Übertragung am heutigen Samstag beginnt um 13.31 Uhr mit Rochdale AFC gegen Newcastle United. Um 16.01 Uhr seht Ihr auf DAZN unter anderem den Auftritt des FC Southampton gegen Huddersfield.

Die Partien von Manchester City gegen Port Vale, Wolverhampton Wanderers gegen Manchester United und Leicester City gegen Wigan Athletic werden um 18.31 Uhr angepfiffen und sind bei DAZN im Livestream zu sehen.

FA Cup heute live im Livestream: Was ist DAZN?

FA Cup heute live: Manchester City und Manchester United im Liveticker

Wer die FA-Cup-Spiele am heutigen Samstag nicht im Livestream verfolgen kann, hat mit SPOX die Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben: Wir haben Manchester City gegen Port Vale und Wolverhampton Wanderers gegen Manchester United im Liveticker.

FA Cup, heute live im Livestream: Überblick über die heutigen Spiele

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Livestream 04.01.2020 13.31 Uhr Rochdale AFC Newcastle United DAZN 04.01.2020 13.31 Uhr Bristol City Shrewsburg Town 04.01.2020 13.31 Uhr Millwall FC Newport County 04.01.2020 13.31 Uhr Rotherham United Hull City 04.01.2020 13.31 Uhr Burnley Peterborough United 04.01.2020 13.31 Uhr Birmingham City Blackburn Rovers 04.01.2020 16.01 Uhr Fulham Aston Villa DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Cardiff City Carlisle United 04.01.2020 16.01 Uhr Oxford United Hartlepool United 04.01.2020 16.01 Uhr Southampton Huddersfield Town DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Brighton & Hove Albion Sheffield Wednesday 04.01.2020 16.01 Uhr Reading Blackpool 04.01.2020 16.01 Uhr Watford FC Tranmere Rovers 04.01.2020 16.01 Uhr Preston North End Norwich City DAZN 04.01.2020 16.01 Uhr Brentford FC Stoke City 04.01.2020 18.31 Uhr Leicester City Wigan Athletic DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr Wolverhampton Wanderers Manchester United DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr AFC Bournemouth Luton Town 04.01.2020 18.31 Uhr Manchester City Port Vale FC DAZN 04.01.2020 18.31 Uhr Fleetwood Town Portsmouth FC

FA Cup heute live: Warum beginnen die Spiele eine Minute später?

In der 3. Runde des FA Cup beginnen die Spiele nicht wie regulär auf geraden Uhrzeiten, sondern eine Minute später als gewöhnlich. Der Grund dafür ist, dass die FA im Rahmen ihrer Kampagne "Heads Up" auf mentale Gesundheitsprobleme hinweisen will.

Durch die späteren Anstoßzeiten sollen die Fans animiert werden, sich eine Minute zu nehmen, um über ihre psychische Gesundheit nachzudenken. Die populäre Bühne Fußball soll dabei dazu dienen, dem Thema eine besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die Kampagne "Heads Up" soll ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die psychische Gesundheit einen ebenso hohen Stellenwert haben sollte wie die körperliche.