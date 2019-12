West Ham United gegen Leicester City heute live: Premier League im TV, Livestream und Liveticker

Nach der bitteren 0:4-Pleite gegen den FC Liverpool gastiert Leicester City am heutigen Samstag bei West Ham United. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Leicester City befindet sich nach einem überragenden Saisonstart in einer kleinen Schaffenskrise. Die Foxes holten aus den vergangenen drei Spielen in der Premier League lediglich einen Punkt. Neben der Klatsche gegen den LFC verlor das Team von Trainer Brendan Rodgers auch das Verfolgerduell bei Manchester City (1:3).

West Ham United vs. Leicester City: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Die Partie von Leicester City bei West Ham United steigt am heutigen Samstag um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort ist das London Stadium. Die Heimspielstätte der Hammers hat eine Kapazität von 66.000 Plätzen. Als Unparteiischer ist David Coote im Einsatz.

West Ham United - Leicester City heute live im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Premier League und somit die Begegnung zwischen West Ham United gegen Leicester City live zu sehen - und diese bietet Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich zur neuen Saison die exklusiven Übertragungsrechte an der englischen Liga gesichert. Neben den Einzelspielen bietet Sky auch eine Konferenz an. Die Sendung wird von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet, der zudem einen Experten an seiner Seite hat.

Neben der TV-Übertragung stellt Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo zur Verfügung. Alternativ könnt Ihr Euch einen Tagespass über SkyTicket sichern, das monatlich kündbar ist.

West Ham United gegen Leicester City heute im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Sky-Abonnement verfügt, aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben möchte, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker, den wir zu allen Spielen der Premier League anbieten, verpasst Ihr keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker für West Ham United gegen Leicester City.

West Ham United - Leicester City: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an auflaufen:

West Ham: Roberto - Cresswell, Ogbonna, Balbuena, Zabaleta - Fornals, Rice, Noble, Snodgrass - Haller, Antonio

Roberto - Cresswell, Ogbonna, Balbuena, Zabaleta - Fornals, Rice, Noble, Snodgrass - Haller, Antonio Leicester: Schmeichel - Chilwell, Söyüncü, Evans, Pereira - Ndidi - Maddison, Tielemans, Praet, Albrighton - Vardy

West Ham United gegen Leicester City: Letzte Duelle

Die letzten vier Aufeinandertreffen aus den vergangenen zwei Saisons im Überblick: