Wer zeigt / überträgt Arsenal - Manchester United heute live im TV und Livestream?

Zum Auftakt des neuen Jahres steht in der Premier League ein Top-Duell auf dem Programm. Arsenal empfängt in London Manchester United. Hier gibt es alle Infos zur Partie.

Arsenal - Manchester United: Ort, Datum, Anpfiff

Traditionell rollt am Neujahrstag in England der Ball. Alle Teams der Premier League sind am 1. und 2. Januar im Einsatz. Das Top-Spiel an Neujahr bestreiten Arsenal und Manchester United. Um 21 Uhr ist Anpfiff im Emirates Stadium in London.

Wer zeigt / überträgt Arsenal gegen Manchester United heute live im TV und Livestream?

Sky hält in dieser Saison die Rechte an der Premier League. Daher ist die Begegnung nur im Pay-TV zu sehen.

Über den ganzen 1. Januar zeigt Sky die Partien der Premier League als Einzelspiel oder in der Konferenz. Das Top-Spiel wird natürlich in voller Länge übertragen.

Außerdem bietet Sky zwei Möglichkeiten an, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Zum einen über Sky Go, zum anderen über Sky-Ticket.

Premier League: 21. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1. Januar 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion FC Chelsea 1. Januar 13.30 Uhr Burnley Aston Villa 1. Januar 16 Uhr Newcastle United Leicester CIty 1. Januar 16 Uhr Watford FC Wolverhampton Wanderers 1. Januar 16 Uhr FC Southampton Tottenham Hotspur 1. Januar 18.30 Uhr West Ham United Bournemouth 1. Januar 18.30 Uhr Manchester City Everton 1. Januar 18.30 Uhr Norwich City Crystal Palace 1. Januar 21 Uhr Arsenal Manchester United 2. Januar 21 Uhr Liverpool FC Sheffield United

Arsenal - Manchester United im Liveticker

Arsenal: Erster Sieg für neuen Trainer Mikel Arteta?

Am 22. Dezember wurde Mikel Arteta als Nachfolger von Unai Emery und damit neuer Trainer des FC Arsenal. Seitdem wartet der ehemalige Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City noch auf einen Sieg mit den Gunners.

Am Boxing Day am 26. Dezember kam Arteta mit Arsenal nicht über ein 1:1 gegen Bournemouth hinaus, drei Tage danach unterlagen Özil, Aubameyang und Co. im Derby gegen Chelsea.

Dennoch sind die Spieler vom neuen Mann an der Seitenlinie überzeugt: "Wir haben versucht, uns so schnell wie möglich zu verbessern. Dieser Klub hat es verdient, wieder zu strahlen. Sie haben mit Arteta die richtige Entscheidung getroffen. Er wird einer der besten Trainer der Welt, da bin ich mir sicher. Er kennt den Fußball und versteht ihn", sagte Verteidiger David Luiz.

Premier League: Tabelle vor dem 21. Spieltag