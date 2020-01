Premier League: Newcastle United gegen Leicester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei deutlichen Pleiten gegen den FC Liverpool und Manchester City hat Leicester City zwischen Weihnachten und Neujahr mit einem Sieg über West Ham zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit einem Sieg über Newcastle United zum Auftakt in das neue Jahr können die Foxes Platz zwei behaupten. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel am heutigen Mittwoch live verfolgen könnt.

0:4 gegen Tabellenführer Liverpool, 1:3 gegen Verfolger Manchester City: Kurz vor und an Weihnachten erlebte der Höhenflug von Leicester City mit zehn Siegen aus elf Spielen zwei empfindliche Rückschläge. An dem Status der Foxes als Liverpool-Verfolger Nummer eins änderte sich dennoch nichts, weil ManCity kurz nach Weihnachten mit 2:3 gegen Wolverhampton verlor.

Einen neuerlichen Patzer kann sich der Meister von 2016 aber gegen Newcastle United wohl nicht leisten. Die Foxes legen am Samstag um 16 Uhr vor, ehe um 18.30 ManCity gegen den FC Everton antritt.

Newcastle United gegen Leicester City heute live: TV-Übertragung und Livestream

In Deutschland hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Premier League gesichert. Sky zeigt in dieser Saison mehr als 200 Spiele der höchsten englischen Spielklasse live und exklusiv und bietet neben zahlreichen Einzelspielen außerdem bei parallel stattfindenden Spielen ein Konferenz-Format an.

In eben jenem Format zeigt Sky auch die Begegnung zwischen Newcastle und Leicester City. Ab 16 Uhr beginnt der zweite Teil der Neujahrs-Konferenz mit drei Spielen. Neben Leicester City ist dann auch Tottenham und City-Bezwinger Wolverhampton im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender bietet zu seinem Premier-League-Programm am Mittwoch außerdem für seine Kunden einen kostenlosen Live-Stream via Sky Go an.

13.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil I mit Chelsea gegen Brighton

16.00 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil II mit Leicester und Tottenham

18.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz Teil III mit Manchester City

21.00 Uhr: Einzelspiel - FC Arsenal gegen Manchester United

Premier League: Newcastle United gegen Leicester City heute im LIVE-TICKER

Auch ohne ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky müsst Ihr heute nicht auf die Premier League verzichten: SPOX bietet zu sämtlichen Spielen einen ausführlichen Liveticker an.

Hier findet Ihr den Einzelticker zur Partie Newcastle gegen Leicester.

Hier gibt es alle weiteren Highlights des Tages im Livekalender.

Premier League: Der 21. Spieltag an Neujahr im Überblick